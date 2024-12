V Evropě povinnost, u hvězd NHL nezájem. Čech vůči chrániči otočil po děsivém zážitku

Pravidelný divák si nemohl nevšimnout. Světový hokej po loňské tragédii zavedl povinné chrániče krku. Existují ale výjimky. Tou hlavní je severoamerická NHL, kde nákrčníky zůstávají osobní volbou. Výsledek? Nosí je mizivé procento hráčů.

"Ve zlomku sekundy ze mě teklo tolik krve, že jsem nic neviděl. V podstatě se mi zastavilo srdce, tak moc jsem byl vyděšený," popisoval český útočník Minnesoty Jakub Lauko v podcastu Wild on 7th nejděsivější moment své kariéry a vlastně i celého života.

Tehdy ještě hájil barvy Bostonu. V říjnu 2023 ho na ledě Chicaga shodou náhod zasáhla soupeřova brusle. Ne do krku, ale do tváře. A protože oko minula jen o milimetry, Lauko zprvu myslel, že o něj přišel.

Když od zdravotníku slyšel ujištění, že ne, v úlevě ho zaplavily emoce. "Doslova jsem se rozbrečel, protože nikdy v životě jsem se tak nebál. Myslel jsem, že na to oko už neuvidím," přiznal.

Po otřesné zkušenosti se více chrání. Nastupuje s nákrčníkem a dušuje se, že ho bude nosit až do konce kariéry.

V NHL je však vzácnou výjimkou.

V české extralize, kterou za - dnes prvoligový - Chomutov hrál před odchodem do zámoří, by ani neměl na vybranou.

Týká se jí totiž nové pravidlo hokejové federace IIHF, podle kterého musí od stávající sezony nosit chránič krku všichni hokejisté. Tedy včetně Jaromíra Jágra nebo hvězd NHL na příštím světovém šampionátu dospělých. Kdo neuposlechne, dostane od rozhodčího varování, pak dvouminutový trest.

Jde o reakci na více než rok starou tragédii, kdy při zápase ve Velké Británii zemřel po zásahu bruslí do krku americký forvard Adam Johnson.

V NHL, která pod IIHF nespadá a razí vlastní pravidla, zůstávají nákrčníky osobní volbou. Liga ale na jejich nošení tlačí čím dál víc. Nestojí o špatnou publicitu.

V historii slavné soutěže mohli stejně jako Johnson dopadnout kanadský brankář Clint Malarchuk a slovenský forvard Richard Zedník. Oba se podařilo zachránit, ale další tragédie může přijít v podstatě kdykoliv.

Podle Colina Campbella z ligového vedení dochází v zápalu hry k situacím, kdy hrozí říznutí od brusle, každou chvíli. "Nevěřili byste, jak moc časté to je," citoval funkcionáře web Daily Faceoff. "Vidíme to skoro každý hrací den. Je to dost děsivé."

Proč tedy Connor McDavid, David Pastrňák a další stále nehrají s chráničem krku? Je to jednoduché. Nechtějí. A díky silným hráčským odborům nemusejí.

V rok staré anketě online deníku The Athletic se proti povinnému nošení nákrčníků a související výstroje vyslovily bezmála čtyři pětiny ze 181 hráčských respondentů.

"Myslím, že všichni jsme si vědomi určitého rizika, ale materiály proti říznutí nejsou podle mě technologicky tam, kde je třeba, abychom se v nich cítili pohodlně," svěřil se nejmenovaný hokejista NHL. "Nákrčník jsem zkusil. Přišlo mi, že je moc těsný, moc vysoko. Chvíli by trvalo, než bych si zvyknul."

Odbory právě s poukazem na komfort a osobní volbu povinné nákrčníky zatrhly.

Ve výsledku tak výstroj, která může zachránit život, používá minimum hráčů. V listopadu jich podle Campbellovy zprávy generálním manažerům bylo jen 55, tedy ani ne osm procent soutěže.

Nižší AHL, kde mají kluby NHL své farmy, však šla stejnou cestou jako IIHF a povinnou ochranu krku zavedla. Stejně jako už v dávnější minulosti kanadské juniorky.

A protože spousta hráčů míří do slavné soutěže právě odtud (a z Evropy), Campbell a spol. doufají, že mladí hokejisté si na kontroverzní část výstroje zkrátka zvyknou a později už ji nesundají.

Kromě toho se nákrčníky budou již brzy řešit v rámci jednání o nové kolektivní smlouvě mezi NHL a hráčskými odbory. Současná úmluva platí do léta 2026.

V minulosti byly v totožné pozici třeba ochranné štítky na přilbě.

Kolektivní smlouva z roku 2013 rozhodla, že je nemusejí nosit hokejisté s alespoň 25 zápasy ve "staré" NHL, všichni ostatní ale ano. Nyní, po necelých dvanácti letech, hraje severoamerickou ligu bez plexi už pouze pár staromilců, konkrétně Jamie Benn, Ryan O'Reilly, Zach Bogosian a Ryan Reaves.

Hokejisté bez nákrčníků zřejmě budou podobnou raritou.