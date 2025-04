"Tady je ten idiot!" Chytit a zažalovat, byl to pokus o zabití, zuřil vítěz Roubaix

Třetím triumfem v řadě na slavném závodě Paříž-Roubaix se Mathieu van der Poel fantastickým způsobem zapsal do cyklistických dějin. Na velodromu v cíli měl takový náskok, že na prstech zvesela ukazoval trojku. Jenže kvůli jednomu z diváků mohl skončit špatně a to nizozemského šampiona pořádně rozzuřilo.

Aby někdo na slavném "monumentu", kterému se přezdívá Peklo severu, zpečetil čistý hattrick, to se stalo teprve potřetí v historii. A poprvé po 45 letech. Přesto kolem Van der Poela neproudily jen pozitivní emoce.

Na těžkém úseku s kostkami 33 kilometrů před cílem schytal ze strany tvrdou ránu do obličeje. Jeden z diváků ho zblízka trefil naplněným cyklistickým bidonem.

🚴🇫🇷 | Vorig jaar een petje... nu een bidon! Van der Poel wordt bekogeld. Kappen alsjeblieft! 🤬🤬



"Bylo to jako dostat kamenem," líčil naštvaný Nizozemec, který v té chvíli budoval rozhodující náskok před Tadejem Pogačarem. Naštěstí udržel rovnováhu, jen se otřepal a pokračoval.

"Ale hodně to zabolelo, byl to plný bidon. Nemůžeme to nechat jen tak. Kdybych tím dostal do nosu, mám ho zlomený. Tohle byl pokus o zabití," pokračoval Van der Poel.

Dodal, že pokud nevezme věc do svých rukou Mezinárodní cyklistická unie UCI, pustí se do akce se svým týmem Alpecin-Deceuninck. Apeloval také na policii.

"Doufám, že viníka najdou a půjde před soud," řekl Van der Poel.

S identifikací chtěli okamžitě pomoct uživatelé na sociální síti X, kteří se snažili video z incidentu rozfázovat a viníka označit. "Tady je ten idiot!" psali k výřezu muže se žlutým bidonem.

Nakonec se přihlásil na policii sám. Podle zdroje listu Het Nieuwsblad muž, pravděpodobně Belgičan, vypověděl, že svého činu lituje. Jaký bude další postup orgánů, státní zastupitelství neuvedlo.

Nicméně podle Het Nieuwsblad hrozí fanouškovi pokuta až 45 tisíc eur, nebo dokonce tříletý trest odnětí svobody.

Závod Paříž-Roubaix končí na severu Francie poblíž belgických hranic. A právě Belgii reprezentuje největší Van der Poelův konkurent Wout van Aert. Mezi fanoušky však jejich rivalita přerůstá rámec únosnosti.

Při letošní klasice E3 v Belgii jeden z fanoušků na Nizozemce plivnul, dříve Van der Poela diváci na závodě Kolem Flander polévali pivem i močí.

"Jasně, to je také neakceptovatelné, ale je to jiný příběh než láhev, která váží půl kilogramu. To není normální," kroutil hlavou trojnásobný vítěz Pekla severu.

Manažerovi Van der Poelovy stáje se nelíbilo, jakou pozornost útočník s bidonem získal. "Žádnou takovou pochybnou popularitu si nezaslouží. Raději si všímejme toho, jak desítky tisíc lidí oceňují to, co Mathieu dokázal," prohlásil Philip Roodhooft.

Van der Poel má vedle hattricku z Roubaix na kontě dalších pět triumfů z "monumentů" a sedm vyhraných jiných velkých klasik. Sedmkrát je také mistrem světa v cyklokrosu, předloni se stal světovým šampionem v silničním závodě a medaile má i z horských kol.