Čtrnáct nájezdů? Vůbec o tom nevím, přiznal hrdina Hrabal. Oslavu už zapomněl

Jedním z hlavních hrdinů české hokejové dvacítky při zisku bronzu na mistrovství světa v Ottawě byl brankář Michael Hrabal. Při výhře v duelu o 3. místo nad Švédskem 3:2 po samostatných nájezdech si během základní hrací doby a desetiminutového nastavení připsal 32 úspěšných zákroků a v rozstřelu z celkem 14 pokusů soupeře inkasoval jen dvakrát.

Devatenáctiletý odchovanec pražské Hvězdy, který působí na University of Massachusetts v NCAA, byl u zisku bronzu už loni v Göteborgu.

"Je skvělý úspěch mít dvě medaile ve dvou letech, to se moc klukům nepoštěstí. Myslím, že nejde o nájezdy, jako spíš o týmový úspěch a bronz. Jsem za něj strašně rád, teď si ho musíme užít," řekl Hrabal pro svazový web ceskyhokej.cz.

Obě poslední medaile mají také obránci Tomáš Galvas, Adam Jiříček, Matteo Kočí a útočníci Matěj Maštalířský, Jakub Štancl a Adam Židlický. Kapitán Eduard Šalé se stal rekordmanem se třemi cennými kovy, protože by i v roce 2023 u stříbra v Halifaxu.

Loni si Hrabal duel o bronz s Finskem tolik nevychutnal, protože jej v 8. minutě za stavu 0:2 vystřídal Jakub Vondraš, jenž nakonec vychytal výhru 8:5. Tentokrát si to s pobytem na ledě vynahradil a slavil se spoluhráči po 14. sérii nájezdů, v které rozhodl Šalé.

"Byl jsem ve své flow, vůbec si neuvědomuji, že by nájezdů bylo tolik. Jsem gólman od toho, abych chytil puk, s tím jsem do nájezdů šel. Dali jsme víc gólů, než jsme dostali, čímž jsme vyhráli. Každou sérii jsem věřil, že výhru můžeme urvat," podotkl Hrabal, jehož v roce 2023 draftovala ve 2. kole na 38. místě Arizona, odkud se tým NHL odstěhoval do Utahu.

Před vítězným gólem Šalého mu pomohla pravá tyč. Trefil ji Otto Stenberg, který jej předtím ve 13. sérii prostřelil mezi betony. Předtím uspěl jen druhý švédský exekutor v pořadí Axel Sandin-Pellikka s forhendovým blafákem.

"Musím občas trošku poděkovat tyčkám, když jsou dobře postavené. Bez štěstí to nejde, to ale přeje připraveným. Zápas o bronz jsme odmakali," prohlásil Hrabal.

V rozhodující chvíli ukázal své umění Šalé, který musel po Stenbergově úspěšném nájezdu odpovědět a překonal Marcuse Gidlöfa mezi betony. Potom rozhodl bekhendovým blafákem. Následovala obrovská radost českých mladíků.

"Člověk si ani nepamatuje, co se děje. Je to skvělé. Eda umí dávat góly, takového hráče potřebujete mít v týmu. Byl hlavní důvod, proč jsme medaili získali," ocenil gólman, který v roce 2022 odešel z juniorky Sparty do Omahy do USHL a po roce zamířil do NCAA.

Pro Hrabala, který se roce 2023 představil i na světovém šampionátu osmnáctek v Basileji a Porrentruy, to bylo loučení s mládežnickou reprezentací. "Myslím, že mě turnaj zase hodně posune. Ten minulý mě posunul mentálně. Šampionát s úspěchem a dobrým pocitem je skvělý. Musím se ale soustředit na zbytek sezony," dodal Hrabal.