Raději ukončit kariéru. Klub NHL žehrá na nezájem hráčů, pohrdla i česká hvězda

Mají plno nadaných mladých hokejistů včetně Jiřího Kulicha. Místo opakovaně předvídaného skoku vzhůru se ale Sabres znovu utápějí. Jejich generální manažer Kevyn Adams by tým rád vylepšil, ale často naráží na zásadní překážku - hráči do Buffala nechtějí.

Existují více než půlku století, ale Stanleyův pohár nikdy nevyhráli. A poslední dobou o něj ani nebojují. Do play off nepostoupili Sabres už 13krát v řadě, což je v rámci zámořské NHL historicky nejhorší šňůra.

Navíc se zdá, že za pár měsíců do ní přibude další černý korálek.

Buffalo zahájilo sezonu pěti porážkami ze šesti zápasů. Poté sice postupně zabralo, ale nyní má na kontě osm proher za sebou a patří k nejhorším týmům - zatím stále poměrně vyrovnané - Východní konference.

Fanoušci ztrácejí nadšení. Devatenáctitisícovou halu kdysi zaplňovali, teď bývá pětina míst prázdných.

Manažer Adams zkoušené příznivce v nedávném mediálním vystoupení příliš neuklidnil. Hořekoval, že co se týče vylepšování týmu, má svým způsobem svázané ruce.

"Momentálně nejsme městem, kam by hráči chodili," prohlásil.

Že Buffalo není populární destinací, poznal na volném trhu nebo při nejednom jednání o hráčské výměně.

"Máme tady vysoké daně a žádné palmy. To jsou věci, se kterými se na trhu potýkáte. Také je v téhle lize hodně hráčů, kteří nás mají na seznamu týmů, kam podle smluvní klauzule nemohou být vyměněni," prozradil.

"V uplynulém létě jsme na jednom trejdu usilovně pracovali," pokračoval. "Nabídli jsme opravdu hodně. Vy novináři byste nejspíš řekli, že až příliš, a rozcupovali mě. Ten hráč k nám ale nakonec nešel, zůstal na svém místě."

Adams mohl mít na mysli českého útočníka Martina Nečase, o něhož na základě zvěstí, že je nespokojený a k mání, jevila zájem většina ligy.

Carolina podle zákulisních zpráv Adamsovu nabídku přijala. Výměna padla jen proto, že Nečas nehodlal v Buffalu podepsat smlouvu. Nakonec se na další dva roky upsal Carolině, kde nyní podává životní výkony.

Seznam nepopulárních destinací v NHL je proměnlivý. Dřív se hokejisté vyhýbali například Floridě, teď se tam naopak rádi hlásí.

Buffalo však nálepku nežádaného místa ne a ne strhnout.

Když stanice ESPN v roce 2017 hledala s pomocí hráčských agentů kluby, které se nejčastěji objevují v limitovaných klauzulích o nevyměnitelnosti, Sabres skončili šestí.

Zhruba rok nato se do Buffala musel stěhovat švédský centr Patrik Berglund. Odehrál tam ale jen pár měsíců, než záhadně ukončil kariéru. S výměnou nesouhlasil, kvůli špatné komunikaci s agentem ale nedodal včas soupis klubů, kam ho nepůjde vytrejdovat.

"Nejlepší na tom je, že Buffalo by bylo hned první na mém seznamu. Prostě tým, do kterého bych nikdy nechtěl jít. Raději bych ukončil kariéru, jak jsem to ostatně udělal, než jít právě tam," vzpomínal později Berglund. Také prozradil, že když v minulosti zamířil do Buffala v rámci venkovního tripu, ani neměl chuť jít do města a zůstával jen na hotelu.

Řada hráčů to tak má i teď. Online deník The Athletic před časem hledal města, kam hokejisté při venkovním tripu jezdí rádi nejméně. Buffalo s necelými 11 procenty hlasů obsadilo třetí příčku za Winnipegem a Ottawou.

"Když přijedete do Buffala, všechno prostě působí ponuře," uvedl nejmenovaný hráč NHL.

"Musíte si vybudovat respekt," zamyslel se manažer Adams, jak z Buffala udělat lákavou destinaci. "To uděláte jednoduše. Stanete se pravidelným účastníkem play off a rok co rok budete mít šanci na Stanley Cup."

Než k tomu dojde, budou z Buffala hvězdy spíš odcházet, jako se to stalo u Jacka Eichela nebo Sama Reinharta, než aby proudily opačným směrem.