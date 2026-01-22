Mráz v Edenu hráče Barcelony pořádně bolel. Mrzly jim ruce i nohy

Fotbalista Barcelony Fermín López připustil, že ho z velkého mrazu při zápase Ligy mistrů na hřišti Slavie bolely ruce i nohy.
Dvaadvacetiletý ofenzivní záložník se přesto v prvním poločase blýskl dvěma brankami, jimiž pomohl favoritovi k obratu a konečnému vítězství 4:2.
Španělský reprezentant si po náročném duelu cenil nejen tří bodů a jistoty postupu do vyřazovacích bojů, ale také ceny pro hráče utkání.
"Věděli jsme, že to bude těžký zápas. Zima, náročné hřiště, domácí tlačili, bylo to pro nás složité. Dokázali jsme se vrátit do utkání, oni se potom vrátili proti nám a vyrovnali. Pak jsme se vrátili do vedení a vyhráli," citovala španělská média Lópeze.
Stejně jako ostatní spoluhráči z Barcelony není zvyklý nastupovat k zápasu při teplotě sedm stupňů pod nulou.
"Bylo velmi těžké tady hrát, člověka bolí nohy a ruce. Ale to není výmluva. Odehráli jsme dobrý zápas a zaslouženě zvítězili," poznamenal López.
Ve 34. minutě nejprve z úhlu střelou na přední tyč srovnal na 1:1 a o osm minut později přesným technickým pokusem k tyči z hranice vápna otočil stav.
Dvě a více branek v jednom utkání Ligy mistrů dal podruhé v kariéře, v říjnu se při vítězství 6:1 nad Olympiakosem Pireus blýskl hattrickem. UEFA ho v Edenu vyhlásila hráčem zápasu.
"Snažím se využívat trenérovy příležitosti, pomoci týmu. Odvedli jsme skvělou práci a zasloužili jsme si to. Doufám, že přijde ještě mnohem více cen pro hráče zápasu, jsem z toho i z vítězství moc šťastný. Věděli jsme, že důležitý je i brankový rozdíl. Chtěli jsme udržet čisté konto. Bylo to složité, ale vyhráli jsme a to je hlavní," konstatoval López.
Mrzelo ho zranění kolegy ze zálohy Pedriho, který musel po hodině hry střídat.
"Cítil určité nepohodlí ve stehenním svalu. Počkáme na vyšetření, abychom zjistili, co to přesně je. Doufejme, že to není nic vážného a že o něj nepřijdeme na dlouho," věřil López.
Také další barcelonští hráči připustili, že jim mrazivé počasí dělalo velké problémy. Lídr španělské ligy si přitom den před zápasem oproti zvyklostem na soupeřově stadionu zatrénoval.
Jsem celý zmrzlý. Před zápasem jsme tu trénovali, ale dnes to bylo ještě těžší. Bylo těžké se dostat do zápasu. Popravdě v životě jsem nehrál v takhle špatných podmínkách," uvedl obránce Gerard Martín.
