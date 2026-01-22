Španělská média ocenila fotbalisty pražské Slavie za to, že navzdory takřka šestitýdenní zimní přestávce odehráli zápas s Barcelonou ve vysokém tempu a nadělali favoritovi problémy.
Čeští šampioni ve středečním duelu 7. kola Ligy mistrů doma vedli, nakonec podlehli katalánskému velkoklubu 2:4, ale předvedli odvážný výkon.
"Barcelona se pohybovala na tenkém ledě,“ upozornil deník AS.
„Nakonec se jí podařilo Slavii udolat a udržela šanci na elitní osmičku a přímý postup do osmifinále," doplnil list.
Úřadující španělští šampioni jsou ve společné tabulce 36 mužstev na devátém místě, do play off projde 24 týmů. Slavii patří 34. pozice bez šance na postup.
"Barca v Praze nezmrzla, vítězstvím si ale pouze splnila povinnost. V obraně byla křehká, čehož Slavia dokázala využít,“ ocenil Pražany deník Mundo Deportivo.
Podle Španělá nebylo znát, že by Pražanům chyběla po zimní přípravě herní praxe.
"Intenzitu Slavie, která přitom nehrála soutěžní zápas více než měsíc, pocítila Barcelona od samého začátku. Český tým ji dostal v prvním poločase do vážných potíží," uvedl AS.
"Slavia hrála odvážně a s velkou energií, i když před zimní pauzou nastoupila k poslednímu utkání 13. prosince,“ připomněl deník El País.
„Lépe sbírala odražené míče, využívala ztrát Barcy a okamžitě chodila do rychlých protiútoků. Síly jí došly až po změně stran, kdy favorit přece jen rozhodl," přidal.
Z Bruselu se šíří válečný fanatismus. Mainstream se rozhodl jít do války
Se současnou českou vládou toho máme mnohem víc společného, než s tou předchozí, konstatuje při své první návštěvě od návratu Andreje Babiše do premiérského křesla maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. „Troufám si říct, že v těch nejdůležitějších otázkách jsme na jedné lodi.“
EU poprvé vyprodukovala více energie z větru a slunce než z fosilních paliv
Evropská unie vyprodukovala za loňský rok poprvé více elektrické energie z větru a slunce než z fosilních paliv. Podle agentur Reuters a AFP to uvedl energetický výzkumný institut Ember ve své analýze.
ŽIVĚTrump se v Davosu setká se Zelenským, chce konec krveprolití
Americký prezident Donald Trump plánuje dnes na okraj Světového ekonomického fóra (WEF) ve švýcarském Davosu jednat se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Zelenskyj přitom v úterý řekl, že chce jet do Davosu na zasedání WEF jen tehdy, pokud by tam se Spojenými státy podepsal dokumenty o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu a o obnově země.
Plíšková slaví postup a těší se na velký zápas. Dál jdou i Menšík a Nosková
Česká mužská jednička Jakub Menšík je ve 3. kole grandslamového Australian Open. Postup slaví i vracející se Karolína Plíšková a Linda Nosková.