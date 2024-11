Bude to obrovský zápas, těší se Trpišovský na další setkání s trenérskou legendou

Trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský se těší na další konfrontaci se slavným kolegou Josém Mourinhem v Evropské lize.

Před rokem ještě portugalský kouč vedl AS Řím, který doma Pražany porazil 2:0, ale v Edenu stejným poměrem prohrál.

Ve čtvrtek Mourinho povede Fenerbahce Istanbul, na rozdíl od loňské návštěvy může usednout přímo na lavičku. Trpišovský na dnešní tiskové konferenci uvedl, že rysy Mourinhovy práce už jsou znát i v jeho novém angažmá.

Istanbul slávisté nedávno porazili

Před rokem ještě slavnému Portugalci dobíhal čtyřzápasový disciplinární trest za chování během a po finále Evropské ligy, v němž římský tým až na penalty podlehl Seville. Proti Slavii tak nebyl ani při jednom zápase na lavičce.

"Hrozně moc si vážím, že se po roce zase setkáme. Je jednou z trenérských ikon nejen této doby, ale historie celkově. Když máte vybrat nejslavnější trenéry, každý Mourinha mezi nimi vyjmenuje. Je úžasné pro celou Slavii, že se s ním po roce zase utkáme. Setkání s ním bylo strašně příjemné," řekl osmačtyřicetiletý rodák z Prahy.

"Teď už je Mourinho jinde, ale rysy jeho práce začínají být patrné i v Istanbulu. Způsob hry je hodně aktivní, což je dáno i složením kádru, který převzal. V AS byl přece jenom déle. V obraně náš soupeř hraje většinou ve čtyřce, rozestavení je trochu jiné než v Římě," dodal Trpišovský.

Lídr české nejvyšší soutěže chce navázat na dvě předloňské výhry 3:2 nad Fenerbahce z úvodního kola vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy. Jedním z pamětníků v kádru je uzdravený Ivan Schranz.

Slovenský reprezentant oba zápasy odehrál celé, venku nastoupil nezvykle na kraji obrany a v domácí odvetě už jako záložník otevřel skóre.

"Dobře si na to pamatuji hlavně kvůli tomu, že v Istanbulu to byl můj první zápas, kdy jsem šel do defenzivní linie. Trenér Trpišovský byl tehdy nemocný, takže s tím za mnou přišel asistent Houštecký. Zvládli jsme to bravurně. Uběhl však nějaký čas a oba týmy se změnily. Myslím, že nás ve čtvrtek čeká úplně jiný zápas," zavzpomínal Schranz.

Ustřelený Džeko

Jednou z hvězd Fenerbahce je bosenský kanonýr Edin Džeko, který na začátku pestré kariéry působil v Teplicích.

"Vnímal jsem ho ještě dřív, když hostoval v Ústí nad Labem. Já byl tenkrát asistent v Xaverově ve druhé lize, ve vzájemném zápase nám dal oba góly. Už tehdy byl na tu soutěž úplně ustřelený hráč," usmál se Trpišovský.

"V Teplicích pak měl raketovou sezonu. Sledoval jsem ho dál, jeho kariéra je fantastická. Podává konstantní výkony, v každém velkém klubu, kde byl, se prosadil. I ve svém věku má stále vynikající hru hlavou, zakončení, fotbalovost. V zakončení je pořád zabiják," dodal na adresu osmatřicetiletého útočníka.

Fenerbahce má po první polovině ligové fáze soutěže pět bodů, Slavia o jeden méně. Pro udržení postupových ambicí Pražané potřebují bodovat.

"Nemám moc v hlavě celou skupinu, jen zítřejší zápas proti skvělému soupeři se skvělým trenérem. Nedívám se na utkání v kontextu tabulky, ale že jde prostě o obrovský zápas, v němž chceme uspět. Víme, že jsme v polovině soutěže. Zatím jsme hráli třikrát venku, teď budeme třikrát doma, kde jsme silní. Necítím se být pod nějakým tlakem tabulky," ujistil Trpišovský.