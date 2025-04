Gól a druhá hvězda zápasu. Český útočník pomohl Vegas k vítězství

Tomáš Hertl přispěl v úvodním utkání 1. kola play off NHL gólem a přihrávkou k výhře Vegas 4:2 nad Minnesotou a byl zvolen druhou hvězdou zápasu. Do série vstoupily vítězně i další dva domácí týmy. Toronto i bez Davida Kämpfa rozneslo Ottawu 6:2 a Carolina porazila New Jersey 4:1.

Gól a asistence Tomáše Hertla v zápase NHL Vegas – Minnesota | Video: nhl.com