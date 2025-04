Elitní český střelec se trefil hlavou a znovu ukázal instinkt zabijáka

Patrik Schick skóroval v nedělním zápase proti St. Pauli krásnou hlavičkou a zapsal se tak do statistik svého dalšího povedeného bundesligového ročníku. Přesto jeho gól Leverkusenu k výhře nestačil.

Patrik Schick má formu. V neděli to znovu dokázal v dresu Bayeru Leverkusen, když se proti houževnatému St. Pauli prosadil elegantní a zároveň přesně načasovanou hlavičkou po standardní situaci.

Jeho tým sice nakonec pouze remizoval 1:1, ale český reprezentant byl jednoznačně nejvýraznější postavou zápasu.

Gól padl ve 32. minutě, když se Leverkusen usadil před vápnem domácích. Álex Grimaldo si postavil míč k přímému kopu z pravé strany a levačkou poslal do vápna technický balon na přední tyč.

Schick si šikovně odskočil od bránícího hráče, načasoval výskok a poslal míč hlavou přesně ke vzdálenější tyči. Brankář Nikola Vasilj se po míči jen marně natáhl.

"Byl to signál, který trénujeme. Grimaldo mi to tam poslal přesně a já to jen uklidil. Mám rád tyhle situace, když se můžete opřít do hlavičky a víte, že to sedlo," popsal Schick po utkání pro klubový web.

Pro českého útočníka šlo už o 18. zásah v bundesligové sezoně, čímž si upevnil pozici mezi elitními střelci soutěže. Zároveň šlo o pátý gól hlavou - i to jen potvrzuje, jak nebezpečný je Schick nejen nohama, ale i ve vzduchu.

Německý deník Kicker jeho výkon ocenil vysokou známkou a ve svém online vydání napsal: "Schick znovu ukázal, že je elitním zakončovatelem. Nešlo o náhodu, ale o chladnokrevné a promyšlené řešení situace."

Trenér Xabi Alonso ocenil nejen gól, ale i celkové nasazení českého útočníka. "Patrik pracuje velmi dobře v presinku, pomáhá nám i v kombinaci. A samozřejmě, když má šanci, promění ji. Je to hráč, který nám dává výhodu v obou šestnáctkách," řekl na tiskové konferenci.

Gól byl navíc jubilejním desátým, který Schick vstřelil za Leverkusen hlavou. Od doby, kdy přišel z AS Řím, se na podobné situace specializuje. "Naše standardky nejsou náhoda. Víme, co děláme. A Patrik je často zakončovatel," potvrdil Grimaldo.

Zbytek zápasu už se Leverkusenu tolik nepovedl. I přes několik dalších slibných příležitostí se nedokázal prosadit podruhé a tlak domácích nakonec vyústil ve vyrovnání, o které se postaral Carlo Boukhalfa po nepovedeném zákroku Lukáše Hrádeckého.

Leverkusen tak ztratil další důležité body v boji o titul. Bayern Mnichov mu po vlastním vítězství v sobotu utekl na osm bodů. Byť do konce sezony zbývají ještě čtyři kola, naděje Bayeru se tenčí.

To ale nic nemění na tom, že Schick dál potvrzuje, že se po zdravotních peripetiích dostal zpátky do své nejlepší formy. V posledních devíti ligových zápasech skóroval sedmkrát.

"Cítím se dobře, baví mě to. Dlouho jsem čekal, až budu zase zdravý. A teď si to užívám," dodal Schick.

Příští zápas čeká Leverkusen 26. dubna doma proti Augsburgu. Pokud chce udržet alespoň teoretickou šanci na titul, bude muset vyhrát. A spoléhat, že Schickova střelecká forma bude pokračovat.