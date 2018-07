AKTUALIZOVÁNO před 9 hodinami

Adam Lacko v závodě ME tahačů na Nürburgringu | Foto: Buggyra

Obhájce titulu Adam Lacko se po Nürburgringu v průběžném pořadí ME tahačů na okruzích posunul už na druhé místo.

Nürburgring (od našeho zpravodaje) - Adam Lacko v neděli na Nürburgringu ještě vylepšil své výsledky z předchozího dne evropského šampionátu tahačů na okruzích. V první jízdě byl pilot Buggyry čtvrtý a v druhé si ještě o dvě pozice polepšil.

Lacko byl sice v cíli třetí, ale ředitelství závodu nakonec rozhodlo o změně pořadí. Český pilot tak poskočil na druhé místo. Díky své vyrovnanosti se obhájce titulu v průběžném pořadí seriálu prodral na druhou pozici.

První závod na legendární německé trati se proměnil v malé demoliční derby, při němž utrpěl po startu i Lackův speciál. Ovšem český jezdec se nevzdal a bojoval do poslední zatáčky. Výsledkem byla pozice těsně pod "bednou".

"Startovat na Nürburgringu na vnitřní straně z jiné, než první řady je velké riziko. Jakmile se dostanete do klinče, není úniku. To se mi bohužel také teď stalo. Ovšem jak se koukám kolem, mohlo to dopadnout i mnohem hůř, takže jsem rád, že jsem v cíli. Určitě jsem chtěl ale více než skončit těsně pod stupni vítězů," komentoval Lacko

V druhém závodě s otočeným pořadí první osmičky na startu se Lackovi podařilo v prvních zatáčkách prodrat na třetí příčku. S dvojicí Anthony Janiec, André Kursim chvíli bojoval i o vedení, pak se ale stáhl a hlídal si třetí místo před skupinou dotírajících jezdců, již vedl Antonio Albacete ze Španělska.

Protože však televizní záběry potvrdily, že Kursim předjížděl pod žlutými vlajkami, dostal německý jezdec dodatečnou 30vteřinovou penalizaci. Díky tomu se se Lacko ve výsledkové listině posunul na konečné druhé místo.

"Start se mi hodně povedl, bylo tam sice pár kolizí, ale nic zásadního. Zkoušel jsem se dostat přes Janiece do vedení, ale ve druhé zatáčce byla žlutá vlajka kvůli Körberovi. Kursim si toho asi nevšiml a předjel mě," glosoval dramatický závod loňský šampion.

Tomu patří v pořadí jezdců už druhá příčka, momentálně nestačí jen na letošního suveréna, veterána Jochena Hahna.

Závody ME tahačů na Nürburgringu:

Třetí jízda: 1. Hahn (Něm./Iveco) 25:10,344, 2. Albacete (Šp./MAN) -3,418, 3. Reinert (Něm./MAN) -5,476, 4. Lacko (ČR/Buggyra) -7,719, …16. Vojtíšek (ČR/MAN) -1:17,426.

Čtvrtá jízda: 1. Janiec (Fr./MAN) 25:35,221, 2. Lacko -0,623, 3. Albacete -1,289.

Průběžné pořadí ME: 1. Hahn 136, 2. Lacko 95, 3. Kiss (Maď./Mercedes) 88.