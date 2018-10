Lacko bude ve Španělsku hájit druhé místo v šampionátu. K dobru má 25 bodů

před 53 minutami

Evropský šampionát tahačů na okruzích vyvrcholí závěrečným závodním víkendem na okruhu v Jaramě, který leží severně od hlavního města Španělska Madridu.

Praha - I když byl už v Le Mans korunován nový šampion mistrovství Evropy tahačů na okruzích, obhájce titulu Adam Lacko má stále o co bojovat. Pilot Buggyry si bude o víkendu v Jaramě bránit celkovou druhou pozici.

34letý jezdec má sice náskok 25 bodů na domácího veterána Antonia Albaceteho, ale tlačit na něj bude i rovněž dvojnásobný šampion Norbert Kiss a nevyzpytatelný Němec Sasha Lenz. Navíc Lackovy body budou nezbytné k udržení třetí pozice roudnického týmu v Poháru konstruktérů v souboji s týmem Tankpool.

"Ztrátou Adamova individuálního titulu pro nás sezóna nekončí, v Jaramě je před námi spousta práce," řekl v souvislosti se závěrečným podnikem sezony Jan Kalivoda.

Přestože byla Jarama v minulosti svědkem přímé pomoci Albacetemu, nic podobného letos nepředpokládá. "V té době byl Antonio ve hře o titul, navíc je to nějakých deset let. Pravda, asi nejspíše opět dorazí nějakých 100 000 domácích fanoušků, kteří to umí rozjet, ale věřím ve šťastný a hlavně férový závěr."

Ani Lacko nečeká, že by se opakovala situace před deseti lety, kdy španělští pořadatelé Albaceteho okatě tlačili za titulem.

Platí to, co jsem říkal před Le Mans. Body, vítězství a poháry jsou moc hezká věc, ale v mém případě se musí dostavit dobrý pocit ze závodění. Letos sice obhajoba z řady důvodů nevyšla, ale jsem sám se sebou spokojený," potvrdila jednička Buggyry před závěrem letošního ročníku.

Za nemalý hendikep však považuje skutečnost, že se závod v Jaramě uskuteční pouhý týden po Le Mans. "Zatímco se Antonio po Le Mans sbalil, odjel domů a od úterka může pracovat na autě, my kočujeme. Vezeme sice spoustu dílů, na standardní servis ale nebude čas. Udělám ale všechno proto, abych to zvládnul," dodal.

Severně od Madridu se v sobotu i v neděli jedou dva závody. V tom druhém se tradičně na startu otáčí pořadí prvních osmi jezdců. Aktuální zpravodajství ze závodů v Jaramě najdete na stránkách deníku Aktuálně od našeho zpravodaje přímo z místa.