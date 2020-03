Rossi v karanténě přemýšlí nad koncem kariéry. Doufá, že se sezona MotoGP rozeběhne

Pauza vynucená pandemií koronaviru ovlivní rozhodování motocyklové hvězdy Valentina Rossiho o pokračování, či konci kariéry.

Jednačtyřicetiletý Ital chtěl mít původně jasno v polovině letošní sezony, do které však zatím jezdci královské třídy mistrovství světa MotoGP ani neodstartovali.

"Chtěl jsem se rozhodnout v polovině sezony, teď ale budu potřebovat více času, abych došel k nějakému závěru," řekl Rossi televizní stanici Sky Sport.

"Prožíváme mimořádně obtížné období, s jakým nikdo nepočítal. Sedím doma a nechávám si narůst fousy, dokud karanténa neskončí. Naštěstí tu mám i malou tělocvičnu," uvedl populární jezdec, v jehož vlasti bylo do soboty už téměř pět tisíc obětí koronaviru.

Jasné je, že devítinásobný světový šampion letos skončí v továrním týmu Yamaha, kde ho od příštího roku nahradí francouzský mladík Fabio Quartararo.

Mistrovství světa silničních motocyklů začalo před dvěma týdny v Dauhá bez kategorie MotoGP, jejíž účastníci by museli po příjezdu do Kataru do karantény. Jezdci Moto2 a Moto3 už v zemi před zavedením opatření byli, protože na okruhu Losail testovali. Následně byly odloženy závody v Thajsku, USA a Argentině.

Nejbližší akcí v kalendáři je Velká cena Španělska, která se má jet 3. května. Podle Rossiho se však seriál rozběhne mnohem později. "Počítám, že nezačneme dřív než v červenci. Konec konců všechno rozhodne ten virus," uvedl vítěz 115 Velkých cen. "Hlavní je, aby se šampionát vůbec konal, i když bude mít třeba jen dvanáct závodů," prohlásil Rossi.