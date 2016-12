Soutěž do Dakaru letos pojedou tři české posádky. Tomečka doplní Valtr a Zapletal

před 6 hodinami

Český motorsport bude mít nakonec trojnásobné zastoupení na soutěži Africa Eco Race, který se jede po stopách původní dakarské rallye.

Praha - Trojnásobného vítěze kategorie kamionů Tomáše Tomečka na soutěži končící v Dakaru doplní vedle Jaroslava Valtra také Miroslav Zapletal. Valtr pojede stejně jako Tomeček s kamionem Tatra, Zapletal se představí v kategorii automobilů s Hummerem.

Trojnásobný vítěz Tomeček pojede v soutěži už posedmé. V letošním ročníku skončil po řadě technických druhý za Rusem Antonem Šibalovem s Kamazem.

Tomeček je věrný "pravému" Dakaru

"Na dobré umístění může pomýšlet jen ten, kdo dojede do cíle u Růžového jezera. My navíc chceme do cíle dojet s radostí," uvedl Tomeček na prosincové tiskové konferenci v Praze. "Radost je strašně důležitá. Už jezdím řadu let, život běží a ze závodění se někdy a u někoho vytrácí," podotkl.

Šestačtyřicetiletý jezdec se vytrvalostním soutěžím věnuje od roku 1995, kdy byl navigátorem Karla Lopraise při vítězství na klasické Rallye Dakar. Poté se na legendární soutěži sám představil za volantem a absolvoval jedenáct ročníků. Od roku 2011 jezdí Africa Eco Race.

Tomeček tradičně usedne do kamionu Tatra. "Oproti předešlému závodu máme trošičku vyšší výkon, stále ale platí, že jezdíme se stoprocentní tatrou. Máme čistě mechanický vůz, kromě navigačních přístrojů nemáme žádnou elektroniku. Je to jako v dobách našeho mládí. S oblibou říkám, že je to stejné jako Škoda 105 nebo traktor Zetor. Jsme takové retro," usmíval se Tomeček, který je od mládí fanouškem kopřivnické automobilky.

"Africký Dakar není čistě jen o závodě, ale i o duchu toho závodu. I díky tomu se na jeho start vrací řada jezdců a roste zájem o něj. Podle organizátorů se startovní listina pomalu už dostává na maximum toho, co si stanovili sami jako maximum. Nechtějí z toho dělat monstrózní akci," řekl Ladislav Lála, jenž bude stejně jako v minulých letech navigátorem a druhým členem posádky týmu Promet/Czechoslovak Group.

Nováček i účastník dvou ročníků

Zatímco pro Valtra to bude africká premiéra, Zapletal jel Africa Race již dvakrát. Ani jednou ale nedojel do cíle. "I proto bych tentokrát chtěl hlavně dojet do cíle. Zatím jsem pokaždé skončil v Mauretánii," citoval Zapletala web motorsportrevue.cz.

Trať Africa Eco Race 2017:

Zkušený offroadový závodník letos startoval na "hlavním" Dakaru a dojel šestnáctý, tentokrát se ale i z ekonomických důvodů rozhodl pro dálkovou rallye v Africe.

I Valtr letos startoval na Dakaru v Jižní Americe a osmým místem se postaral o nejlepší český výsledek. Bezprostředně po návratu však tým Buggyra Racing oznámil, že s ním již nebude spolupracovat. Valtr se domluvil na spolupráci s týmem Bonver Dakar Projekt, se kterým vyrazí do Afriky.

"Dakar v Jižní Americe je více mediálně sledovaný, ale v Africe je daleko více offroadu a ten mám rád. Proto jsem se rozhodl pro Afriku. Chci dojet, udělat týmu radost a zajet nějaký seriózní výsledek," řekl Valtr.

Rallye Africa Eco Race, která se jede s podtitulem "Závod do Dakaru", slavnostně odstartuje 31. prosince v Monaku, cíl bude po dvanácti etapách 14. ledna u Růžového jezera v Dakaru. "Organizátoři opět slibují hodně písku, zajímavé a náročné tratě, vylepšenou logistiku a silnou konkurenci, takže se máme na co těšit," řekl Tomeček.

