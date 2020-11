Návrat na čtyřkolku Roučková oslavila evropským titulem. Porazila všechny muže

I když to byl zvláštní závodní rok, nakonec s ním česká závodnice Olga Roučková může být spokojená. Sice na poslední chvíli přišla o start v lednové Rallye Dakar v buggyně, ale návrat do sedla čtyřkolky zpečetila vítězstvím v mistrovství Evropy.

"Byla to opravdu ojedinělá sezona. Proč? No přece kvůli vlivu pandemie koronaviru," přiznala česká jezdkyně, která v ME porazila celou řadu mužů.

O triumfu rodačka z Děčína rozhodla v posledním závodě mistrovství Evropy soutěží, který se jel o víkendu ve Španělsku.

"Po dlouhé pauze jsem nastoupila do Světového poháru, společně jsme se postavili také na start mistrovství Evropy. Odsouvali a dokonce nám rušili závody, ale s celým týmem jsme si šli za svým cílem. Nevzdali se, bojovali a snažili se přizpůsobit všemu, co nás potkalo," uvedla jezdkyně na čtyřkolce.

"Nikdy vám nic nespadne do klína jen tak, nikdy nedostanete nic bez boje. To mě učil můj tatínek. A já bych mu dnes mohla říct. Tati, jsem mezi třemi nejlepšími na světě a první v Evropě" dodala Roučková, která je díky své výborné fyzičce obsadila ve své věkové kategorii druhé místo v rámci evropské série Spartan Race.