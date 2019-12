Roučková vymění volant za post spolujezdce. Premiéra přijde na Pražském rallyesprintu

I když Olze Roučkové nevyšel start na lednové Rallye Dakar, nebude v závěru roku smutnit. Na sobotním Pražském rallyesprintu si premiérově vyzkouší roli navigátorky v soutěžním speciálu. Dvojnásobná účastnice Dakaru to exkluzivně uvedla pro deník Aktuálně.cz.

Na sedadlo spolujezdce Roučková usedne vedle pilota Karla Macka do elegantního speciálu Porsche 997 GT3 v barvách stáje Motor Team Macek.

V roli kopilota na takové akci ji čeká premiéra. "V rallyovém voze jsem v předešlých letech seděla nespočetně krát, ale to pouze a jen jako pasažér, co se jen veze a nemusí nic řešit," připustila.

I když má dvojnásobná účastnice Rallye Dakar velké zkušenosti z navigování v dálkových soutěžích, na novou roli si musela zvykat postupně.

"Hned, jak mi kluci z Motor Teamu Macek dali rozpis a šli jsme si to poprvé zkusit, po necelých čtyřech minutách jsem chtěla vrátit licenci. Je to až neskutečné, jak je to auto naladěné. Ta akcelerace, to jak to zatáčí a poslouchá… S naší dakarskou buginou je to neporovnatelný rozdíl. Takže opět začínám od nuly," uvedla 35letá závodnice.

Navigace v dakarském roadbooku a "notičkách" pro automobilové soutěže je totiž diametrálně odlišná. "V rallyeovém autě všechno čtete dopředu a já ani nevidím ven. Nebo spíš nechci vidět," prohlásila se smíchem Roučková a pokračovala: "Všechno přichází daleko rychleji než u nás. V městském rallyesprintu se vše okamžitě váže a ten diktát je opravdu daleko rychlejší a přesnější."

Protože se spolupráce posádky Macek - Roučková "upekla" na poslední chvíli, bude sympatická navigátorka v sobotu do soutěže vyrážet bez stresu. "Není na mě žádný tlak, jako když bychom jeli pro top výsledek," míní.

Motor Team Macek nasazoval první dekádě milénia vůz Toyota Corolla WRC, od roku 2009 startoval s Corollou S2000. Od sezony 2013 Macek "přezbrojil" na výkonné Porsche, které brázdí české i zahraniční soutěže v červeno-bílých barvách.