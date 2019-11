Roučkovou na Dakar v Arábii nepustí reklama na erotický magazín, MRG vyšle tři muže

Tým MRG vyšle na lednovou Rallye Dakar tři české jezdce. Motocyklistu Milana Engela a Tomáše Kubienu na čtyřkolce doplní nováček - zkušený motokrosař Martin Michek. Start Olgy Roučkové v bugině zhatil "nevhodný" sponzor.

První česká žena, která slavnou soutěž dokončila, musela nakonec plánovanou účast zrušit. Její start v buggy kategorie SSV měl stejně jako v lednu sponzorovat magazín Penthouse, jenže v islámské zemi je erotická tematika stejně jako propagace a konzumace alkoholických nápojů tabu.

"Mrzí nás to, celý rok jsme se připravovali, vyvíjeli jsme techniku. Snažili jsme se a věřili, že budeme moct startovat, ale bohužel," řekla Roučková, která Dakar dokončila na čtyřkolce i s buginou.

Šéf týmu Ervín Krajčovič doufá, že jeho tři mužští svěřenci se v Dakaru na arabském kontinentu neztratí. "Věřím, že to dotáhneme daleko. Milan je zralý závodník a už ví, do čeho jde. Tomáše zatím vždy zradila technika, ale věřím, že tentokrát už bude mít štěstí a uspěje. A Martin je skvělý závodník, který toho má ještě hodně před sebou. Jsme v kontaktu už dva roky a jsem rád, že se rozhodl do toho s námi jít."

Engel byl letos patnáctý a postaral se o nejlepší český výsledek v kategorii. "Vyplatilo se mi, že jsem jel od začátku hlavou. A podobně chci jet i v lednu," řekl.

Premiéru v Saúdské Arábii bývalý endurový jezdec vítá. "Bude to pro všechny něco nového a ani fabriky nebudou mít všechny informace. Věřím, že to i díky tomu bude vyrovnanější," uvedl. Mrzí ho jen, že zřejmě kolem trati nebude tolik fanoušků jako v Jižní Americe.

Čtvrtý start na Dakaru čeká Kubienu, který vždy patří mezi nejlepší v kategorii, ale ještě ani jednou nedojel do cíle. "I já věřím, že pro čtyřkolky je přesun z Jižní Ameriky dobrý krok. Startovalo u nás vždy hodně domácích závodníků, kteří tam celý rok trénovali a znali tratě. Teď na tom budeme všichni stejně," řekl Kubiena.

Dakarskou premiéru si odbude Michek. Šestinásobný domácí motokrosový mistr, který se v minulosti stal dvakrát vicemistrem světa v kategorii MX3 a letos ovládl evropský šampionát ve třídě Open, bere rok 2020 jako začátek velké cesty. Postupně se chce propracovat do absolutní špičky v dálkových soutěžích.

S velkým předstihem dnes zástupci týmu MRG oznámili, že angažovali výborného autokrosového jezdce Václava Fejfara, jenž by za ně v roce 2021 měl jet v kategorii bugin.

"V autokrosu už jsem dosáhl všech úspěchů, navíc naše kategorie jde s ohledem na předpisy od mezinárodní federace do pozadí. Uvidíme, jak se vše vyvine, ale každopádně je to pro mě velká výzva," řekl několikanásobný evropský šampion.