Stačilo jedno video a Delecour má pověst rapla. Je moc milý, brání ho navigátorka

Úspěšný pilot MS v rallye Francois Delecour je velkou hvězdou Invelt Rallye Pačejov, která se o víkendu jede v okolí Horažďovic. Francouz startující ve voze Alpine má pověst bouřliváka, skutečnost je ale podle jeho spolujezdkyně naprosto opačná.

Více než čtyři vítězné soutěže proslavilo Delecoura jedno jediné video. Po havárii v Britské rallye 2002 se totiž hrubě obořil na svého tehdejšího navigátora Dominiqua Savignoniho. Gestikulace a křik byly tak emotivní, že se stalo za oněch 19 let legendou.

Video je zároveň důkazem, jak mohou média člověku zkazit pověst. "Že Francois křičí na spolujezdce? To je legenda. Neznám snad milejšího člověka, než je on," prohlásila navigátorka Sabrina De Castelliová, s níž 59letý Francouz absolvuje Rallye Pačejov.

"Mám smůlu, že se to video stalo slavným. Rozhorlil jsem se na kopilota ne proto, že jsme havarovali, ale že to bylo krátce po jiné těžké nehodě. No a zrovna to natočila kamera," vysvětlil Francouz a začal rozplétat zamotaný příběh.

Jeho začátek najdeme na předcházející Australské rallye. Při ní měl Delecour vážnou havárii. "Utrpěli jsme náraz 88 G. To se skoro nedá přežít. Můj navigátor Daniel Grataloup málem umřel, ale já měl štěstí. Měl jsem jen dvě zlomená žebra," popisoval.

I když mu to lékaři nedoporučovali, rozhodl se za dva týdny pokračovat v MS. Pro Britskou rallye si za navigátora zvolil Dominiqua Savignoniho, což je shodou okolností manžel aktuální navigátorky De Castelliové.

Pro něj to byla premiéra v "horkém křesle" v soutěži světového šampionátu a zrovna moc mu nevyšla. "Pozdě mi řekl jednu zatáčku a havarovali jsme. Nezačal jsem na něj křičet kvůli tomu. Jenže to bylo poprvé, kdy jsem boural ve dvou soutěžích po sobě. Doktoři mě varovali, že bych mohl mít při další nehodě vážné následky. Proto ta vášnivá reakce," vysvětlil Delecour.

A tak se zrodila legenda, že rodák ze severu Francie sekýruje své navigátory. Přitom De Castelliová o něm mluví jako o úplném opaku.

"Je to člověk, který propadl rallye a miluje to. Je moc milý a příjemný, nikdy jsem s ním neměla konflikt," sdělila a přidala velmi osobní příběh.

"Když jsem před několika lety měla v Libanonu vážnou havárii, hned po převozu do Francie za mnou Francois přišel do nemocnice. A právě on mi pomohl se vrátit zpátky k závodění," dodala o 11 let mladší spolujezdkyně.

Teď se duo Delecour - De Castelliová popasuje s rychlostními zkouškami soutěže domácího šampionátu. Na Rallye Pačejov představí nový vůz Alpine A110 Rally RGT, který pro svého syna přivezl Jiří Jírovec. Jinak spolumajitel společnosti Invelt a sám také občasný rallyový pilot.

"S Francoisem jsme se potkali asi před deseti lety. Zkusil jsem mu teď zavolat, jestli by nechtěl jet Pačejov v Alpine. Dohoda byla rychlá, jsem moc rád, že tu jsem," uvedl Jírovec.