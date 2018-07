Brit ve službách Buggyry si závoděním po boku šampiona Lacka plní velký sen

před 26 minutami

Oliver Janes si jezdí na závodní okruhy odpočinout od svého byznysu, evropský šampionát je pro něj velkou školou.

Nürburgring (od našeho zpravodaje) - Když při hledání nástupce dvojnásobného mistra Evropy Davida Vršeckého padla volba týmu Buggyra na Olivera Janese, většina českých fanoušků byla překvapená. Ale není to žádné nečekané spojení, 29letý Brit má s roudnickým okruhovým tahačem dlouholeté zkušenosti.

Od roku 2013 má totiž doma v garáži závodní Buggyru a ve spolupráci s českým výrobcem ji vylepšil natolik, že loni oslavil svůj premiérový triumf v Divizi 1 ostrovního šampionátu.

Ale cesta k tomuto úspěchu nebyla jednoduchá. Janes začal jako většina jeho soupeřů v motokárách. "Přišel jsem do motokár pozdě, závodil jsem s kluky o tři čtyři roky mladšími. Tenhle deficit jsem poznal i ve Formuli Ford," vysvětluje rodák z jihozápadu Anglie.

I když odmalička miloval cestovní vozy a jeho vzorem je mistr světa Rob Huff, rozhodl se nakonec pro závody tahačů. "Je to cestovním autům asi nejpodobnější disciplína. Mám rád soupeření kolo na kolo. Souboje na trati si moc užívám," sdělil Janes.

Do světa britských trucků vstoupil velmi úspěšně. V Divizi 2 byl už ve třetím závodě na stupních vítězů, o rok později byl vyhlášen nováčkem roku. "Divize 2 je obdoba třídy N u závodních aut. Jsou to jen málo upravené tahače, ideální na získání základních návyků a k tomu naučit se s tak velkým autem závodit," řekl pilot závodící s číslem 22.

Dalším logickým krokem byl přestup do Divize 1. A to už jsme zase zpět u Buggyry. Sezonu 2014 sice musel s finančních důvodů vynechat, ale pak se v nových týmových barvách pustil do boje s britskou elitou. O rok později do vozu namontoval nový roudnický motor Gyrtech a s tím přišla první umístění na stupních vítězů a pak i ono zmiňované vítězství.

Letos Janes udělal další krůček nahoru, stal se pilotem Buggyry v ME tahačů na okruzích. V žebříčku truckového závodění v Evropě je to ta "nejvyšší liga", což si sám Brit uvědomuje: "Závoděním v evropském šampionátu se mi splnil sen bojovat s nejlepšími závodníky v těch nejlepších strojích. Je to pro mě velká škola, každou jízdou se učím."

O tom, že učení v evropském šampionátu není snadné, se přesvědčuje každou jízdou. "Je tu úplně jiný závodnický styl, v Británii do toho kluci chodí bezhlavě a je to samý karambol. Tady je vidět větší vzájemná úcta mezi jezdci," pozoruje Janes.

Ale i v jiných ohledech je mistrovství Evropy trochu jinde než britský seriál. "Piloti mají během závodního víkendu víc času se svézt na okruhu, takže jsou vyježděnější a taky velmi vyrovnaní. Je to pro mě obrovská škola. Tím, že jsem v jednom týmu s Adamem Lackem a bojuju na trati s těmi nejlepšími, se mi splnil životní sen," dodal závodník, který rád používá zkráceného křestního jména "Oly".

Sympatický Brit není žádný profesionální závodník, je to hlavně velmi vytížený podnikatel, kterého je vidět s telefonem u ucha i během závodních víkendů. "Mám doma celkem tři byznysy, které v týdnu zaberou 18 hodin denně. Na závody si vlastně jezdím odpočinout," dodal s úsměvem Janes, jehož nejlepším výsledkem v ME bylo zatím 11. místo v neděli na Nürburgringu.