Loeb chce jubilejní titul, ve světovém šampionátu rallyekrosu má ale silné rivaly

před 1 hodinou

Sébastien Loeb začíná v Barceloně další hon za svým desátým titulem mistra světa. Po devíti trofejích z rallye touží být také šampionem rallyekrosu.

Barcelona - Nedělním závodem v Barceloně odstartuje pátý ročník světového šampionátu v rallyekrosu. A znovu to bude souboj dvou generací. Proti 29letému obhájci titulu Johanu Kristofferssonovi se postaví jeho předchůdce Mattias Ekström i rallyoví šampioni Petter Solberg a Sébastien Loeb. Tedy jezdci, z nichž nejmladšímu je 39 let.

44letý Loeb je nejstarším mužem startovního pole a touží po tom zapsat se do historie motorismu. Už teď jako jediný závodník vyhrál podnik hned tří světových šampionátů - vedle triumfu v rallye MS a závodu MS cestovních vozů přidal v roce 2016 také jedno vítězství v rallyekrosovém seriálu.

Jenže titul z atraktivní disciplíny kombinující okruhové závodění i soutěže mu stále chybí. Pomoci mu k tomu má oficiální přítomnost továrního týmu Peugeot, který zatím podporoval rodinou stáj Hansenových jen na neoficiální bázi.

Teď se ale na startu objeví vozy pod logem Peugeot Sport. Pro francouzskou značku je to nástupnický program za úspěšné působení v Rallye Dakar.

I když rallyekrosová sezona začíná až nyní, devítinásobný mistr světa v rallye má za sebou už hodně náročný program. Po lednovém Dakaru za volantem Peugeotu odjel ještě dva podniky světového šampionátu v automobilových soutěžích coby pilot sesterské značky Citroën.

"Náš závěrečný test byl dobrý a pro mě bylo užitečné dostat se znovu do rytmu jízdy s rallyekrosovým autem, zvláště když se úplně liší od auta pro Dakar nebo pro mistrovství světa v rallye. Ale nikdy mi nečiní žádné velké problémy přizpůsobit se přechodu z jednoho auta do druhého: to je to, co jsem vždycky udělal," nechce se Loeb vymlouvat na to, že ho čeká už třetí odlišný závodní vůz během čtyř měsíců.

"Těším se na Barcelonu, je to pěkné místo, které jsem měl vždycky rád. V rallyekrosu je vždycky těžké předem si stanovit cíl, zvláště v prvním závodě sezony. Takže budu dělat to nejlepší a uvidím, co se stane," filozofuje úspěšný francouzský pilot.

Ten spolu s týmovými kolegy, bratry Hansenovými, nebude mít vůbec snadnou úlohu. Proti Peugeotu 208 WRX se postaví piloti sedmi dalších značek, z nichž Audi a Volkswagen nasazují také tovární stáje. Zvlášť složení PSRX Volkswagen Sweden vyzařuje respekt, Kristoffersson a Solberg mají dohromady tři ze čtyř zatím rozdaných titulů.