Viděl, jak mu soupeř přejíždí nohu. Stačilo pět dní a lídr MotoGP je znovu v akci

Obhájce titulu a lídr MotoGP Francesco Bagnaia má za sebou náročný týden. V neděli mu soupeř v Barceloně přejel nohu. Vypadalo to na vážné zranění a dlouhou pauzu, ale Ital se už včera na domácím okruhu v Misanu vrátil na svoji Ducati.

V nedělní Velké ceně Katalánska byl úřadující šampion ve druhé zatáčce doslova katapultován ze sedla své motorky. Krátce poté nohy ležícího jezdce přejel motocykl KTM Brada Bindera. A navíc šampionovi těsně vedle hlavy proletěla Ducati vyzyvatele v boji o titul Jorge Martina.

"Vypadalo to, že je to nekonečný okamžik. Když přední kolo začne cukat, víte, že jste jen krůček od toho, že se stroj úplně vymkne kontrole. Takové to je na ranči u Valentina Rossiho pořád, takže jsem byl na velký skok připraven. Nejhorší byl dopad na zem. Díky výrobci závodních kombinéz máme ochranu na bocích, což hodně pomohlo," vzpomínal Bagnaia na kritický okamžik.

"Když jsem se na trati vleže otáčel, slyšel jsem a viděl všechny motorky… Viděl jsem, jak mi KTM projíždí mezi nohama. A už jen doufal a věřil, že mě nikdo další nepřejede. Upřímně, byla to velmi dramatická situace," zavzpomínal 26letý jezdec na jeden z nejdramatičtějších okamžiků své kariéry.

"Myslím, že hlavní práci odvedli Jorge (Martin) a Brad (Binder), kteří situaci perfektně zvládli. Udělali skvělou práci, to je jisté. Byli také první, kteří ke mně přišli a měli starost, jestli jsem v pořádku," poděkoval soupeřům.

Tovární jezdec Ducati sice skončil v sanitce a pak dokonce zamířil i do barcelonské nemocnice, ale naštěstí pro něj se nepotvrdily obavy z vážného zranění. Včera už na své Ducati kroužil po kruhu v Misanu.

Francesco Bagnaia v barcelonské nemocnici:

"Mám velkou modřinu na koleni, která sahá až k noze. Bude trošku problém hýbat nohou. Musel jsem změnit jízdní styl v pravých zatáčkách. Misano je můj domácí závod a je pro mě velmi důležité tady závodit. S celým týmem jsme opravdu tvrdě pracovali, jsem na nás všechny hrdý. Věřím, že den ode dne to bude lepší a lepší," dodal optimisticky.

V Misanu hned od začátku svádí boje s časomírou. "Časy, kterých jsem dosáhl na použitých pneumatikách, byly dobré. Moje jízdní tempo bylo neuvěřitelné a pokus o rychlá kola také proběhl dobře. Bude to určitě těžké, ale nechci příliš přemýšlet o závodech. Chci zůstat klidný a užívat si každé chvíle na trati," přemítal rodák z Turína.

Ital vede v celkovém hodnocení o 50 bodů a na trať v Misanu je vyhlášeným expertem. Proto má velkou šanci, že pokud bude aspoň trochu fit, dokáže si slušný náskok udržet.

"Když sedím na své Desmosedici, cítím se skoro v pohodě. Misano je jedna z mých oblíbených tratí. Síla a energii, kterou nám fanoušci mohou dodat, je neuvěřitelná. Hodně tu trénují, takže okruh znám perfektně. Takže uvidíme," dodal.