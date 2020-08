Salačovi nevyšel ani zahřívací trénink. v Brně trať bude patřit hvězdám MotoGP

View this post on Instagram

Ciao amici, Questa mattina sono stato operato dal Dr. Raffaele Pascarella e la sua equipe presso l’Ospedale Universitario Umberto I Riuniti di Ancona. Devo ringraziare il dottore e la sua equipe per il gran lavoro fatto, mi sento in forma 😉. Lunedì verrò dimesso e inizierò subito la riabilitazione per essere in pista da Misano. Grazie per tutti i vostri messaggi e gas 😎 Hello guys, This morning I was successfully operated by Dr. Raffaele Pascarella and his team at the University Hospital Umberto I Riuniti in Ancona and I want to thank them for the great work done. On Monday I will be discharged and I will be able to begin physiotherapy immediately, with the aim of getting back on track for Misano. Thanks guys for all your messages and gas 😎