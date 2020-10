Salač v Alcaňizu na druhý pokus bodoval. Honda oslavila velké jubileum

Filip Salač obsadil třinácté místo v závodě Moto3 v rámci nedělní Velké ceny Teruelu silničních motocyklů. Značka Honda oslavila v Alcaňizu své 800. vítězství ve světovém šampionátu.

V druhém závodě MS na okruhu Motroand Aragón po sobě se Salač po startu z 11. pozice držel na přelomu první a druhé desítky. Pak se ale jezdec týmu začal propadat, osm kol před koncem vypadl z bodované patnáctky.

"Do závodu jsem měl dobrý start, jel jsem na devátém místě, poté jsem se sice propadl, ale zase jsem to vybojoval zpět a takto jsme tam bojovali celý závod. Byl to hodně těžký závod, jezdci nepadali, takže jsme tam byli všichni ve zhruba pětadvacetičlenné skupince," uvedl Salač.

V závěru se do ní český jezdec vrátil. V poslední kole využil pádu dvou jezdců z vedoucí skupiny a poskočil na konečnou třináctou příčku. "S výsledkem nejsem úplně spokojený, myslím si, že to mohlo být lepší, ale dal jsem do toho sto procent," dodal jezdec týmu Rivacold Snipers.

V Alcaňizu rodák z Mladé Boleslavi napravil týden starou "nulu" a připsal si do průběžného hodnocení tři body. 18letý závodník bodoval popáté v letošní sezoně.

Pro vítězství si v dramatickém finiši dojel domácí Jaume Masia. Španělský jezdec vyjel Hondě 800. vítězství během působení japonské značky ve světovém šampionátu. Navázal tak předchozí VC Aragonie, kde se stal jubilejním stým závodníkem v sedle Hondy, jenž v MS dokázal vyhrát.

Albert Arenas si čtvrtým místem pojistil vedení v šampionátu. Protože jeho největší rival Oi Ogura dojel až devátý, Španěl navýšil svůj náskok na 19 bodů. Salač s 21 body je na 21. pozici.

Závod MotoGP ovládl Morbidelli

V kategorii MotoGP slavil letošní druhý triumf Franco Morbidelli na Yamaze. Za Italem skončili na Španělé na Suzuki - Alex Rins a lídr šampionátu Joan Mir. Ten si se 137 body upevnil vedení v MS.

Držitel pole position Takaki Nakagami neustál životní šanci, Japonec hned v prvním kole spadl. Paradoxně to byla jeho první havárie v letošní sezoně.

Mira v čele tabulky stíhají jezdci na Yamaze. Druhý Fabio Quartararo byl v neděli osmý a zaostává o 14 bodů. Za ním jsou velmi blízko Maverik Viňales a Franco Morbidelli. Nejlepší kvarteto elitní kategorie je v 25 bodech, tedy v "dávce", jaká se uděluje za vítězství v zváodě.

V kategorii Moto2 závod ovládl Sam Lowes a stal se prvním britským vítězem v prostřední kubatuře od roku 1971. První muž neděle se zároveň dostal do čela MS, před dosavadním lídrem Eneou Bastianinim má sedmibodový náskok.

Světový šampionát by měl pokračovat 8. listopadu Velkou cenou Evropy ve Valencii. Ve Španělsku se sice chystá vyhlášení nouzového stavu, ovšem Carmelo Ezpeleta - šéf promotérské organizace Dorna - trvá na tom, že se zbývající tři podniky letošního ročníku odjedou.

Velká cena Teruelu, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Alcaňizu (Španělsko):

Moto3: 1. Masiá (Šp./Honda) 37:44,602, 2. Sasaki -0,051, 3. Toba (oba Jap./KTM) -0,152, 4. Arenas (Šp./KTM) -0,296, 5. Vietti (It./KTM) -0,331, 6. McPhee (Brit./Honda) -0,372, …13. Salač (ČR/Honda) -2,520.

Průběžné pořadí MS (po 12 z 15 závodů): 1. Arenas 157, 2. Ogura (Jap./Honda) 138, 3. Vietti 137, 4. Masiá 133, 5. Arbolino (It./Honda) 121, 6. McPhee 119, …21. Salač 23.

MotoGP: 1. Morbidelli (It./Yamaha) 41:47,652, 2. Rins -2,205, 3. Mir (oba Šp./Suzuki) -5,376, 4. P. Espargaró (Šp./KTM) -10,299, 5. Zarco (Fr./Ducati) -12,915, 6. Oliveira (Portug./KTM) -12,953.

Průběžné pořadí MS (po 11 ze 14 závodů): 1. Mir 137, 2. Quartararo (Fr./Yamaha) 123, 3. Viňales (Šp./Yamaha) 118, 4. Morbidelli 112, 5. Dovizioso (It./Ducati) 109, 6. Rins 105.

Moto2: 1. Lowes (Brit./Kalex) 39:27,645, 2. Giannantonio (It./Speed Up) -8,425, 3. Bastianini (It./Kalex) -10,871, 4. Gardner (Austr./Kalex) -12,657, 5. Navarro (Šp./Speed Up) -13,006, 6. Martín (Šp./Kalex) -14,766.

Průběžné pořadí MS (po 12 z 15 závodů): 1. Lowes 178, 2. Bastianini 171, 3. Marini 155, 4. Bezzecchi (oba It./Kalex) 130, 5. Martín 105, 6. Gardner 85.