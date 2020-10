Salač už do třetice nebodoval. MotoGP má nového lídra

Filip Salač nenavázal na předchozí dvě bodované příčky a v nedělní Velké ceně Aragonie třídy Moto3 skončil šestnáctý. Od patnácté pozice ho dělilo 193 tisícin vteřiny.

Po startu z osmé řady se český jezdec na chvíli přiblížil na dohled bodované patnáctky, ale pak se ve druhé skupině propadl a po většinu závodu bojoval kolem 19. příčky.

"V závodě se mi povedl skvěle start a předjel jsem celou jednu řadu před sebou. Poté jsem se snažil jít co nejvíce dopředu to šlo, ale bylo to strašně těžké. Opět jsem se nemohl lehce dostávat před soupeře a strašně jsem ztrácel na zadní rovince ze slip streamu. Je to pořád dokola, nevíme co s motorkou, ta nejede tak, jak bych potřeboval," postěžoval si Salač.

Pak přišel postup kupředu a tři kola před koncem Salač začal znovu válčit o body. V cíli ho nakonec od patnáctého Denize Öncü z Turecka dělilo pouze 193 tisícin vteřiny. Závodník týmu Rivacold Snipers tak nenavázal na dvě dvanácté příčky z předchozích podniků MS v Le Mans a Barceloně.

"Byl to dnes pro mě hodně těžký závod, dal jsem do toho všechno, snažil jsem se dohánět soupeře v zatáčkách, bohužel zde v Aragónu je těch rovinek celkem dost," glosoval 18letý motocyklista.

V dramatickém finiši slavil triumf po startu až ze 17. pozice Jaume Masia. Domácí pilot se stal stým jezdcem v historii světového šampionátu, který v kterékoliv kubatuře triumfoval v sedle motocyklu Honda.

V čele šampionátu se drží další Španěl Albert Arenas, jenž byl na okruhu Motorland Aragon sedmý. Před Japoncem Ai Ogurou vede o 18 bodů. Salačovi s 20 body patří celkově 21. příčka.

V MotoGP se radovali Španělé, kteří obsadili první tří místa. Mezi jezdce Suzuki Alexe Rinse a Joana Mira se probil Alex Marquez na Hondě. Pro mladšího bratra to bylo vyrovnání nejlepšího výsledku v elitní kategorii v jeho premiérové sezoně.

Závod se vůbec nevyvedl dosavadnímu první muži tabulek. Fabio Quartararo na Yamaze sice vyhrál kvalifikaci, ale v Grand Prix obsadil až osmnácté místo. Na první pozici ho tak vystřídal Mir.

Ve třídě Moto2 se výrazně zdramatizoval boj o titul. Spadl dosavadní lídr Luca Marini i průběžně třetí Marco Bezzecchi. Do čela seriálu se tak dostal jiný Ital Enea Bastianini. Ten za druhé místo bral 20 bodů a celkově jich má 155. Jen o dva méně má nedělní vítěz Sam Lowes, Marini zůstal na 150.

Po vítězství toužil také jeho krajan Fabio di Giannantonio. Jenže ve chvíli, kdy se ujal vedení spadl. Stalo se tak ve stejné zatáčce, kde upadl už v dopoledním zahřívacím tréninku.

Velká cena Aragonie, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Alcaňizu:

Moto3: 1. Masiá (Šp./Honda) 37:45,009, 2. D. Binder (JAR/KTM) -0,091, 3. Fernández (Šp./KTM) -0,196, 4. Fenati (It./Husqvarna) -0,327, 5. McPhee (Brit./Honda) -0,368, 6. Alcoba (Šp./Honda) -0,385, …16. Salač (ČR/Honda) -11,172.

Průběžné pořadí MS (po 11 z 15 závodů): 1. Arenas (Šp./KTM) 144, 2. Ogura (Jap./Honda) 131, 3. Vietti (It./KTM) 126, 4. Arbolino (It./Honda) 115, 5. McPhee 109, 6. Masiá 108, …21. Salač 20.

Moto2: 1. Lowes (Brit./Kalex) 39:33,202, 2. Bastianini (It./Kalex) -4,195, 3. Martín (Šp./Kalex) -4,340, 4. Dixon (Brit./Kalex) -9,298, 5. Gardner (Rak./Kalex) -14,765, 6. Ramírez (Šp./Kalex) -15,130.

Průběžné pořadí MS (po 11 z 15 závodů): 1. Bastianini 155, 2. Lowes 153, 3. Marini 150, 4. Bezzecchi (oba It./Kalex) 130, 5. Martín 95, 6. Nagašima (Jap./Kalex) 79.

15:00 MotoGP.