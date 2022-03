Skvělá kvalifikace. Salačovi jen těsně unikla první startovní řada

Filip Salač ve své první kvalifikaci třídy Moto2 obsadil v sobotu v Losailu čtvrté místo. Do Velké ceny tak jezdec týmu Gresini odstartuje z druhé řady.

"Jsem spokojený. Byla to těžká kvalifikace. Dost foukalo a ve stopě byl písek," řekl Salač v přímém přenosu stanice Nova Sport.

Český jezdec díky časům v trénincích postoupil přímo do druhé části boje o pole position. V ní si jako vůbec první závodník připsal měřený čas. Během dalších minut se před něj dostala už jen trojice soupeřů.

"V prvním kole se mi podařilo chytit za soupeře. V poslední zatáčce jsem udělal chybu a tratil asi ty dvě desetiny. Mohlo to být lepší. V tréninku se rozbil senzor čidla tlaku pneumatiky v zadním kole. To jsme nevěděli, proto byla guma přefouknutá. Nebylo to o moc, ale bylo to znát," uvedl jezdec týmu Gresini Racing.

Pro první místo na startu Grand Prix si dojel po dodatečném anulování nejlepšího času Brita Sama Lowese italský závodník Celestino Vietti. Za ním skončil jeho krajan Tony Arbolino a třetí byl Lowes. Čtvrtému Salačovi unikla první startovní řada o pouhých 61 tisícin sekundy, na pole position ztratil dvě desetiny.

Salač do prostřední kubatury světového šampionátu přestoupil před letošní sezonou z kategorie Moto3. V ní absolvoval tři kompletní sezony, nejlepším výsledkem bylo druhé místo v loňské GP Francie.

V kategorii Moto2 používají všichni jezdci jednotné tříválcové motory Triumph o objemu 765 ccm. Technika se může lišit zvolenými podvozky, nejrychlejších sedm závodníků použilo značku Kalex.

První pole position v elitní třídě MotoGP si vyjel Jorge Martin ze Španělska na Ducati. Druhý byl Ital Enea Bastianini se strojem stejné značky, třetí příčka patří Španělu Marcu Marquezovi na Hondě. Obhájce titulu Fabio Quartararo byl až jedenáctý.

Kvalifikaci kategorie Moto3 ovládl Izan Guevara z Španělska na stroji GasGas, 17letý jezdec si tak vyjel první pole position kariéry.

Kvalifikace na Velkou cenu Kataru, úvodní závod mistrovství světa silničních motocyklů v Losailu:

MotoGP: 1. Martín (Šp./Ducati) 1:53,011, 2. Bastianini (It./Ducati) -0,147, 3. M. Márquez (Šp./Honda) -0,272.

Moto2: 1. Vietti 1:59,082, 2. Arbolino (oba It./Kalex) -0,112, 3. Lowes (Brit./Kalex) -0,144, 4. Salač (ČR/Kalex) -0,205.

Moto3: 1. Guevara (Šp./GasGas) 2:04,811, 2. Sasaki (Jap./Husqvarna) -0,085, 3. Masiá (Šp./KTM) -0,212.