Salač v australském lijáku bojoval o vedení, pak ale spadl. Sprint MotoGP se nejel

Filip Salač po pádu nedokončil Velkou cenu Austrálie. Závod Moto2 byl kvůli dešti předčasně ukončen, vyhrál Ital Tony Arbolino.

Český jezdec v deštivé Grand Prix startoval až ze šesté řady. Začátek závodu mu ale vyšel na výborovou a posunul se až těsně za vedoucího Španěla Sergia Garcii.

"Podmínky byly opravdu těžké, ale byl jsem rychlí jak ve warm upu, tak v závodě. Tak moc, že jsem se v jednom kole dokázal vrátit o 16 míst," uvedl Salač po závodě na okruhu Phillip Island.

Jenže v závodě plném pádů se karambol nevyhnul ani jeho a ve čtvrtém kole šel jezdec týmu QJMoto Gresini Racing k zemi. "Viděl jsem, že Tony Arbolino je rychlý, tak jsem se snažil zůstat v jeho slipstreamu a neudělat žádnou chybu. Pak mě ale rozhodila Garciova havárie těsně přede. A nakonec jsem havaroval stejně jako on. Mrzí mě to, protože kdyby se to nestalo, bojovali bychom dnes o pódium," dodal český jezdec.

Velká cena Moto2 byla kvůli sílícímu dešti předčasně ukončena v 10. kole z 23. Protože se neodjely dvě třetiny původně plánované délky, rozdávaly se jen poloviční body. Suverénně vyhrál Ital Arbolino, který snížil svoji ztrátu na lídra MS Pedra Acostu ze Španělska na 56 bodů. Salač je na devátém místě.

Sprint MotoGP byl kvůli lijáku zrušen úplně, hlavní závod se s vidinou dnešních problémů odjel už včera.

Velká cena Austrálie, závod mistrovství světa silničních motocyklů na Phillip Islandu:

Moto3: 1. Öncü (Tur./KTM) 39:57,919, 2. Sasaki (Jap./Husqvarna) -0,407, 3. Kelso (Austr./CFMoto) -4,392, 4. Veijer (Niz./Husqvarna) -23,062, 5. A. Fernández (Šp./Honda) -31,661, 6. Rossi (It./Honda) -31,702.

Průběžné pořadí MS (po 16 z 20 závodů): 1. Masiá (Šp./Honda) 217, 2. Sasaki 213, 3. Holgado (Šp./KTM) 195, 4. Alonso (Kol./GasGas) 180, 5. Öncü 180, 6. Ortolá (Šp./KTM) 152.

Moto2: 1. Arbolino (It./Kalex) 16:22,970, 2. Canet (Šp./Kalex) -15,088, 3. Aldeguer (Šp./Boscoscuro) -15,614, 4. Alcoba (Šp./Kalex), 5. Roberts (USA/Kalex), 6. Guevara (Šp./Kalex) všichni bez času, …Salač (ČR/Kalex) nedokončil.

Průběžné pořadí MS (po 16 z 20 závodů): 1. Acosta (Šp./Kalex) 280,5, 2. Arbolino 224,5, 3. Dixon (Brit./Kalex) 172, 4. Canet 154, 5. Čantra (Thaj./Kalex) 127,5, 6. López (Šp./Boscoscuro) 119, …9. Salač 108.