Plochodrážní GP v Praze vyhrál Kolodziej, Milík skončil dvanáctý

15. 6. 2019 21:20

Poslední skončil ve finálové jízdě Australan Jason Doyle, vítěz z Prahy z let 2016 a 2017.

Plochodrážní Grand Prix České republiky vyhrál Polák Janusz Kolodziej před dánským závodníkem Leonem Madsenem a dalším polským jezdcem Patrykem Dudkem, který byl loni druhý. Čech Václav Milík, jenž startoval na divokou kartu, byl se čtyřmi body dvanáctý.

Pětatřicetiletý Kolodziej se ještě několik minut po závodě zdráhal uvěřit, že dosáhl na první triumf v GP v kariéře. Došel k němu poté, co získal za první tři jízdy výborných osm bodů, pak už přidal za dva starty základního rozpisu jen jeden, ale na semifinále to stačilo. V něm zvítězil a ve finále udržel za zády dotírajícího Madsena.

"Tohle je pro mě opravdu magická chvíle a já se cítím jako v ráji," prohlásil Kolodziej. "Mohu si vychutnat něco takového poprvé v kariéře. Teď už je ze mě velkej chlap," dodal s úsměvem Kolodziej.

Spokojený ale byl i druhý Madsen, který ve třiceti letech zažívá premiéru jakožto stálý účastník seriálu mistrovství světa. Zkompletoval totiž sbírku umístění na pódiu. První závod sezony dokázal úřadující evropský šampion vyhrát, minule byl třetí. V základním rozpisu vyhrál jen jednu jízdu, ale pak ovládl první semifinále.

"Tohle je pro mě další skvělý večer. Musel jsem ale o to umístění bojovat v každé jízdě, moc mi nešly starty. Můj tým odvedl skvělou práci a na dráze jsem se cítil hodně rychlý. Ve finále jsem měl hrozný start a musel to zase dohánět, ale dopadlo to výborně," pochvaloval si Madsen.

Se štěstím se dostal ze druhého místa za Kolodziejem mezi finálové kvarteto Dudek, neboť před ním s náskokem jedoucí Rus Emil Saljfutdinov vypadl v předposledním kole semifinálové jízdy ze hry po technických problémech své motorky. "Byl to hodně těžký závod, ale jsem šťastný, že jsem přidal další body na konto," prohlásil Dudek.

Právě Dudek s Madsenem vedou celkové pořadí se 40 body, další Polák Bartosz Zmarzlik je třetí o čtyři body zpět. Čtvrtý je loňský vítěz z české metropole Fredrik Lindgren ze Švédska, který tentokrát skončil šestý.

Šestadvacetiletý Milík stejně jako loni, kdy obhajoval senzační třetí místo z roku 2017, nedosáhl na kýžený postup do semifinále. A to i přesto, že vyhrál svoji úvodní rozjížďku a připsal si v ní skalp hlavního favorita závodu Zmarzlika, jenž spolu s Dudkem vedl seriál po úvodních závodech ve Varšavě a v Kršku.

Hned ve druhém vystoupení přidal Milík bod, jenže pak přišly tři nuly po sobě a nakonec ještě o něco horší výsledek než před rokem, kdy byl se šesti body jedenáctý.

"V první jízdě to bylo dobré, protože to čtvrté startovní pole tady bylo ze začátku prostě nejlepší. Ještě nebyla ani páska nahoře a věděl jsem, že jestli odsud nevystartuju, tak tady nemám co dělat. A taky se to podařilo. Pak jsme toho ale hodně měnili, protože i ta dráha se změnila. Vše jsme pak udělali špatně, ale hlavně já jel špatně. Kdybych dobře startoval, tak by to vypadalo jinak," mrzelo Milíka.

V celkem osmé jízdě na břevnovském stadionu Markéta se místo vyloučeného Australana Doylea, který pokazil start, představil z pozice prvního náhradníka závodu Zdeněk Holub, ale nebodoval.

Grand Prix České republiky, závod MS na ploché dráze v Praze:

Finále: 1. Kolodziej (Pol.), 2. Madsen (Dán.), 3. Dudek (Pol.), 4. Doyle, další pořadí: 5. Fricke (oba Austr.), 6. Lindgren (Švéd.), 7. Sajfutdinov, 8. Laguta (oba Rus.), 9. Zmarzlik, 10. Janowski (oba Pol.), …12. Milík 4, 17. Holub (oba ČR) 0.

Průběžné pořadí MS (po 3 z 10 závodů): 1. Dudek, 2. Madsen oba 40, 3. Zmarzlik 36, …18. Milík 4.