Konec Grand Prix v Brně odvrácen. Pořadatelé uhradili promotérovi dluh milion eur

před 44 minutami

Spolek pořádající motocyklové závody Grand Prix v Brně uhradil promotérské společnosti Dorna dluh milion eur (asi 26 milionů korun) za minulý ročník. Řekl to hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek (ANO).

Spolek platí Dorně za licenci na pořádání závodu mistrovství světa ročně přes 100 milionů korun v několika splátkách. S částí peněz se ale opozdil, a proto Dorna poslala dopis s upozorněním. V něm píše, že pokud se podaří letošní a příští ročník bez problémů uhradit, může se jednat o dalších sezonách. V opačném případě jednání nebudou, což by vedlo ke konci brněnské Velké ceny.

Spolek, který založil kraj a město, má s Dornou smlouvu na pět ročníků závodu. Letos se uskuteční čtvrtý a příští rok smlouva vyprší.

Spolek byl ve skluzu s platbou části peněz Dorně, která kvůli tomu asi před měsícem poslala vytýkací dopis. "Bylo v něm, že se Česká republika chová neseriózně a neplatí a jsme jediný stát, který takto vybočuje," uvedl Šimek.

"V tom dopise bylo, že pokud letos a příští rok budeme plnit, co máme, budou nová jednání o dalších ročnících. Pokud bychom neplnili, nebylo by o čem jednat. Je tak možné, že by Velká cena v Brně skončila," řekl Šimek. V březnu ale spolek dlužnou částku uhradil.

Šimek dodal, že kraj a město udělají vše pro to, aby se Velká cena v Brně zachovala. Zájem mít ve městě Grand Prix má i primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS). "Je však nutné říct si, že bez podpory státu to jako město a kraj nejsme schopní zvládnout. Letošní rok je doufám vyřešený, ale nemáme žádné systémové řešení do budoucna," zdůraznila Vaňková.

Ministerstvo pro místní rozvoj navrhne vládě dát na letošní závody 65 milionů korun. Loňský ročník skončil ve ztrátě 31 milionů korun. Náklady akce byly kolem 170 milionů. Ze vstupného se vybralo 70 milionů, 20 milionů dal kraj a deset milionů město. Částkou 39 milionů přispělo ministerstvo školství, spolek po něm však požadoval 100 milionů.

Vysoké náklady způsobuje zalistovací poplatek, který přesahuje 100 milionů. Každoročně se zvyšuje. Kvůli tomu dnes kraj schválil, že dá na letošní ročník namísto 20 milionů už 25 milionů. Podle Vaňkové chce i Brno navýšit příspěvek na letošek z deseti na 15 milionů korun.