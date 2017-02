Ježek při při debutu v MS superbiků skončil osmnáctý

před 52 minutami

Český motocyklový jezdec Ondřej Ježek dojel ve svém prvním závodě mistrovství světa superbiků na 18. místě.

Phillip Island - Motocyklový jezdec Ondřej Ježek obsadil při debutu v mistrovství světa superbiků 18. místo. Úvodní závod sezony na Phillip Islandu skončil absolutním triumfem britských pilotů, zvítězil úřadující šampion Jonathan Rea před Chazem Daviesem a vicemistrem světa Tomem Sykesem. I další dvě místa obsadili Britové.

Ježek se do kategorie superbiků přesunul ze šampionátu supersportů, v MS tak zůstává česká stopa i po odchodu Karla Abrahama zpět do MotoGP. Sedmadvacetiletý jezdec týmu Grillini Racing Kawasaki se v Austrálii při testování potýkal s nastavením podvozku, které nakonec nebylo ideální ani pro závod.

"Bohužel jsme vinou nedostatku testování nestihli vyzkoušet motorku na delší vzdálenost. To byl prakticky křest ohněm až v závodě a také se to projevilo," uvedl Ježek v tiskové zprávě. Při jednom pokusu o předjetí se navíc nedobrovolně dostal mimo trať a ztratil kontakt se soupeři. "V posledních kolech časy na kolo nebyly tak tragické oproti konkurenci, ale z mé pozice už to bylo spíše jen o sbírání dát pro zítřejší závod," konstatoval Ježek.

autor: ČTK | před 52 minutami

Související články