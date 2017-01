Když budu na motorce šťastný, dostaví se i výsledky, věří Abraham při návratu do MotoGP

před 1 hodinou

Karel Abraham se po roční pauze vrací do světa MotoGP. Český jezdec se těší, až bude sedět na svém oblíbeném stroji italské značky. "Ducati je má oblíbená motorka. Neskutečně se zlepšila," říká 27letý jezdec v rozhovoru, který médiím poskytl jeho nový tým Aspar.

Máme tu nový rok a s ním přichází vidina celé nové sezony. Co očekáváte od ročníku 2017?

Doufám, že budu mít konkurenceschopný stroj, který bude fungovat. Moc se těším na začátek nové sezony. Před šesti lety jsme ve světe MotoGP debutoval právě na Ducati. Byla to má oblíbená motorka a návrat na ni mi přináší vzrušení z nové výzvy.

S jakými pocity se vracíte do boxů MotoGP?

Je příjemné být zpátky. Můžu o tom hovořit hodiny, ale do superbiků jsem odešel, protože jsem neměl dobrou nabídku zůstat v MotoGP. Ale nešlo to podle mých představ a nakonec jsem musel tým opustit. Nemohl jsem tam zůstat. Během loňské sezony se objevila šance být zpět v MotoGP s týmem Aspar. A to jsem přesně chtěl. Zde jsem prakticky vyrostl, protože v mistrovství světa jsem debutoval v patnácti letech. Dával jsem přednost tomu být v MotoGP. Myslím, že z části i proto, že jsem na to prostředí zvyklý.

Nebudete v sedle Ducati nováčkem, v MotoGP jste na ní jel v letech 2011 a 2012. Jak moc se od té doby stroj změnil?

Je to úplně jiná motorka. Bohužel během těch dvou sezon byla továrna zaměstnaná totální proměnou stroje. První rok byl motor integrální součástí šasi a rok nato jsme měli normální hliníkové šasi. Takže uprostřed takových velkých změn první sezonu motorka moc nefungovala. Tohle je něco úplně jiného. Cítím se na ní sebevědoměji, protože vím, jak se bude chovat. Tak to předtím nefungovalo.

Jaké jsou podle vás nejsilnější stránky Ducati?

Ducati vždycky vyráběla silné motory, to je asi největší zbraň značky. Ale s ostatními motorkami se porovnává velmi těžko, protože jsem se svezl zatím jen čtyři dny po loňské sezoně. A z toho ještě jeden na starší verzi GP14. Navíc při listopadových testech v Jerezu nebyli všichni jezdci. Teď je těžké dělat nějaká srovnání. Já se na motorce cítím výborně, ale je brzy pořádně zodpovědět takový dotaz.

Co si v této sezoně kladete jako svůj hlavní cíl?

Není snadné si v lednu klást nějaké cíle. Jednoduše řečeno, chci se na trati bavit. Když se závodník baví, výsledky nejsou obvykle špatné. Ale teď je těžké říct, co bude dobrý výsledek. První místo je skvělé… ale za normálních okolností je pořádně daleko. Můžete říct, že je dobrá jedenáctá pozice... ale desátá je přece lepší. A co když se všichni opravdu zlepšili? To pak může být dobrá patnáctá příčka. Teď chci být prostě šťastný v sedle motorky. Pokud to tak bude, výsledky budou také dobré.

