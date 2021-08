Další motocyklový talent. Gurecký se teď vydá ve stopách Kornfeila a Haniky

Patnáctiletý motocyklový závodník Jakub Gurecký ovládl soutěž mladíků Northern Talent Cup, teď míří do prestižního Red Bull Rookies Cupu.

Brněnský závodník stál během letošní sezony desetkrát na stupních vítězů a seriál ovládl se ziskem 232 bodů.

Gurecký potřeboval na Red Bull Ringu pro jistotu mistrovského titulu získat aspoň dva body. To se mu podařilo hned v sobotním závodě.

"Mám obrovskou radost, samozřejmě jsem chtěl Northern Talent Cup vyhrát. Jsem šťastný, že se to podařilo. Je to pro mě neskutečný skok dopředu, protože se dostanu do Red Bull Rookies Cupu. Chtěl bych poděkovat rodině a celému týmu za velkou podporu v celé sezoně," uvedl jezdec Brno Circuit Junior Racing Teamu.

Titul získal s náskokem bodů před Belgičanem Lorenzem Lucianem. Další brněnský závodník, také 15letý Jonáš Kocourek, skončil celkově pátý.

Jako mistr Northern Talent Cupu Gurecký automaticky získal možnost účastnit se v následující sezóně Red Bull Rookies Cupu, který je pro úspěšné závodníky vstupenkou do mistrovství světa silničních motocyklů. Pohár už dříve vyhráli jiní čeští motocyklisté. V roce 2009 Jakub Kornfeil a o čtyři roky později Karel Hanika.