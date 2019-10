Lacko bude v Jaramě bojovat o evropské stříbro. Vyzyvatelem je domácí matador

Jana Mračková Vildumetzová (ANO) se do konce roku vzdá funkce hejtmanky Karlovarského kraje. Důvodem je těhotenství šestačtyřicetileté političky. Podle serveru Deník.cz se Mračková Vildumetzová vzdá i vedení Asociace krajů a zůstane pouze poslankyní. "Rozhodla jsem se, že nejpozději do konce roku předám funkci hejtmanky. V čele našeho kraje musí stát někdo, kdo se mu může věnovat 24 hodin denně," oznámila hejtmanka na svém Facebooku. Vildumetzová se vedení kraje chtěla vzdát už loni v únoru. Volby v roce 2017 ji totiž vynesly do sněmovny a širší vedení ANO tehdy své hejtmany, kteří se stali zároveň poslanci, vyzvalo, aby si vybrali jednu z funkcí. Později si to rozmyslela, hlavně proto, že byla 11 hlasy zvolena předsedkyní Rady Asociace krajů ČR, což označila za pozici významnou a prestižní.