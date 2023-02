Syn ruského oligarchy se vrátil na závodní okruhy. Asie jeho krajanům přeje

Kontroverzní ruský pilot Nikita Mazepin se rok po vyhazovu z týmu F1 Haas vrátil na okruhy. Startoval v asijském seriálu vytrvalostních závodů.

Ve formuli 1 vydržel ruský pilot jediný rok. Ne že by po vypuknutí války na Ukrajině šéfům týmu Haas vadilo úzké spojení jeho otce s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, ale Dmitrij Mazepin už nemohl svého syna kvůli sankcím finančně podporovat.

Nikitu na poslední chvíli nahradil zkušený Dán Kevin Magnussen. Ten se týmu odvděčil kromě jiného vítězstvím v kvalifikaci v Sao Paulu.

Mazepin junior se tak jako řada dalších ruských závodníků z okruhů vytratil. Mezitím založil nadaci na pomoc údajně politicky utlačovaným sportovcům a věnoval se jiným motoristickým disciplínám.

V bugině Can-Am se zúčastnil dálkové Rallye Hedvábná stezka, která se loni jela z Astrachaně na březích Kaspického moře do Moskvy. Na trati dlouhé téměř 4500 kilometrů svoji třídu s více než půlhodinovým náskokem vyhrál.

Ale okruhy jsou okruhy, takže brzy 24letý závodník hledal cestu, jak se vrátit na mezinárodní scénu. Povedlo se mu to nyní v Asii. Šampionátu Asian Le Mans Series se mohl kvůli pravidlům Mezinárodní automobilové federace (FIA) zúčastnit jen jako neutrální sportovec bez ruské vlajky, jakýchkoliv národních symbolů a také se musel zdržet podpory útoku na Ukrajinu.

I tak jeho účast v novém britském týmu 99 Racing vzbudila mezi fanoušky vlnu emocí. Když dal na Instagram první video svého nového prototypu Oreca, objevily se značně rýpavé komentáře.

"Koupil sis ten tým?" ptal se jeden z motoristických fanoušků s odkazem na otce, jemuž patří velká část akcií chemického koncernu Uralchem.

Jiní diskutující připomněli časté Mazepinovy smyky a bouračky ve formuli 1. "Už jsi havaroval?" nebo "Kolik hodin hodláš v této sezoně na trati udělat?". Tak zněly některé z otázek pod Rusovými příspěvky na sociálních sítích.

Mazepin si z toho nic nedělal a předminulý víkend nastoupil v Dubaji k prvním dvěma čtyřhodinovkám v rámci Asian Le Mans Series. Jenže jeho tým ještě před startem provázela pořádná smůla. Z plánované trojčlenné posádky mu postupně dva piloti odpadli.

Prvním byl Brit Ben Barnicot, který se vymluvil na závodní povinnosti v zámoří. Ovšem v padoku se šeptalo, že mu vadila negativní reakce na tým v souvislosti s angažováním závodníka z rodiny zatížené sankcemi. Místo něj si vedení stáje našlo velmi kvalitní náhradu - bývalého vítěze 24 hodin v Le Mans Neela Janiho ze Švýcarska.

Jen dva dny před prvním závodem se do problémů dostal Felix Porteiro. Portugalec se díky výkonům posunul v hierarchii pilotů podle FIA do vyšší kategorie. To ale znamenalo, že v posádce 99 Racing nemohl být, protože ti podle regulí seriálu potřebovali tzv. "bronzového pilota".

Jenže Porteiro poskočil mezi jezdce stříbrné. Tým musel na poslední chvíli shánět náhradu, již našel v podobě dalšího portugalského borce Goncala Gomese.

Ten však vydržel pouhé dva závody, ve zbývajících dvou podnicích v Abú Zabí se s Mazepinem a Janim střídal Ománec Ahmad Harthy. Výsledkem působení stáje 99 Racing v asijském vytrvalostním šampionátu bylo celkově čtvrté místo, dvakrát se její posádka dostala na stupně vítězů.

Mazepin nebyl zdaleka jediným Rusem na startovní listině Asian Le Mans Series. V dalších kategoriích se jich objevilo dohromady pět. Nejlépe z nich si vedl teprve 20letý Vjačeslav Gutak, který byl členem stříbrné posádky francouzské stáje MV2S Racing v kategorii nižších prototypů LMP3.