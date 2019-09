Netradiční sprint i sedmnáct závodů. Brno čekají Masaryk Racing Days

před 1 hodinou

Brněnský okruh čeká vrchol automobilové sezony, o víkendu se konají Masaryk Racing Days. Diváci uvidí 17 závodů a už v pátek netradiční sprint.

Týden po evropském šampionátu tahačů v Mostě se svého automobilového vrcholu dočkají i fanoušci na Masarykově okruhu v Brně. Tradiční festival rychlosti Masaryk Racing Days letos navíc nabídne už v pátek v podvečer netradiční show.

V rámci exhibičního souboje se utkají tři velmi silné stroje - Lamborghini Huracán SuperTrofeo Evo 2019, Buggyra VK50 a vrtulník AS 350 B3e.

Tahač Buggyra a závodní Lamborghini:

Do kokpitu Lamborghini usedne závodník a manažer týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra Jiří Mičánek mladší. "Chceme fanouškům předvést něco netradičního. Něco, co ještě neměli možnost vidět. Bude to exhibiční závod tří unikátních strojů, které svedou bitvu přímo na cílové rovince Masarykova okruhu," vysvětlil Mičánek.

Start závodu bude v první zatáčce a stroje vyrazí do protisměru. Diváci mají možnost exhibici sledovat ze sedadlových tribun T3/T5.

Sobota a neděle pak nabídnou nevídanou porci 17 závodů. Nejrychlejšáí budou opět piloti formulové série BOSS GP. Na startovní listině nechybí Ingo Gerstl, který je se svým monopostem formule 1 Toro Rosso STR1 držitelem oficiálního traťového rekord Masarykova okruhu. Rád by svůj čas 1:36,065 letos překonal.

Brněnská zastávka šampionátu středoevropské okruhové zóny FIA CEZ je tradičně hojně obsazená tuzemskými závodníky a týmy. Tak třeba ve sprintové kategorii silných vozů GT se představí hned 10 domácích závodníků. Stejný počet českých pilotů odstartuje i do hodinového vytrvalostního závodu, který je na programu v sobotu.