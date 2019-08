před 57 minutami

Děsivá havárie ve Formuli 2 ve Spa-Francorchamps. | Video: Youtube.com

Sobotní závod Formule 2 na okruhu ve Spa-Francorchamps předčasně ukončila děsivá havárie několika monopostů. Krátce po startu narazil Francouz Anthoine Huber do ochranné bariéry. Jeho monopost se odrazil zpět do závodní dráhy, kde ho v plné rychlosti trefil Juan Manuel Correa, pilot české stáje Sauber Team Junior by Charouz. Újmy došly také další vozy. Francouzův monopost byl poničen nejvíce a na místo hned dorazili záchranáři. Podle informací španělského novináře Juanjo Sáeze byli oba jezdci při vědomí a převezeni do nemocnice. Závod následující po kvalifikaci F1 byl okamžitě zrušen.

autor: rav | před 57 minutami