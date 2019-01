Lauda je po transplantaci plic znovu v nemocnici, ohrožuje ho chřipka

před 32 minutami

Pět měsíců po transplantaci plic musel trojnásobný mistr světa formule 1 Niki Lauda znovu do nemocnice. Devětašedesátiletý legendární jezdec byl hospitalizován ve Vídni kvůli chřipce. Informace médií potvrdili zástupci kliniky v oficiálním prohlášení.

"V jeho rodině se objevily případy chřipky a on se u nás bude léčit na oddělení intenzivní péče," uvedla nemocnice. Lékaři počítají s tím, že by Laudu mohli příští týden propustit do domácího ošetřování.

Šéf dozorčí rady mistrovské stáje F1 Mercedes se musel podrobit akutní transplantaci plic 2. srpna a byl po zákroku ve velmi vážném stavu. Postupně se ale zotavil a od října do poloviny prosince intenzivně rehabilitoval na speciální klinice. Teprve před Vánocemi se mohl vrátit domů.