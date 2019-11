Komentář: Formuli 1 čeká bod zlomu. Kam zamíří, ukážou až nové monoposty na trati

Vedení formule 1 představilo návrh změn pravidel platných od přespříští sezony. Přinesou ale opravdu vyrovnané a velmi dramatické závodění?

Na papíře to vypadá báječně: krásné nové sexy monoposty vyrobené za méně peněz, které se dokážou navzájem v pohodě předjíždět. Jenže bude to skutečně fungovat?

Podobných nápadů se tu od éry panování Michaela Schumachera ve Ferrari objevila celá řada. Jenže vždycky se objevil nějaký doveda, který si dokázal pravidla legálně přeonačit ve svůj prospěch.

Stačí jen připomenout kralování Brawnu GP v roce 2009 nebo následnou éru čtyř titulů Sebastiana Vettela za volantem Red Bullu. Hybridní éru, která začala roku 2014, pro změnu totálně ovládl Mercedes.

Konec vlády jednoho týmu?

Taková dominance fanoušky vůbec netěší. Diváci na tribunách i u televizních obrazovek chtějí mít pocit, že vyhrát může prakticky kdokoliv. Vždyť ne všichni teď přece fandí Mercedesu a už skoro jistému šestinásobnému mistru světa Lewisi Hamiltonovi.

Formule 1 má obrovské štěstí. Za těch 70 sezon existence si vydobyla takové renomé, že pořád láká k obrazovkám závod co závod stovky miliony diváků. Jenže velmi náročnému publiku nemohou Velké ceny pokaždé nabídnout skutečné závodění. Toho si v šampionátech sportovních vozů GT3 nebo cestovních aut TCR užije mnohem mnohem víc.

Jedním z důvodů je fakt, že v "gétéčkách" i "plechovkách" je kladen velký důraz na vyrovnanost, a pokud nějaký vůz výrazně vybočuje směrem nahoru, hned dostane dodatečnou zátěž, aby měli i jeho soupeři naději na úspěch. Ne, že by právě výkonnostní balast byl cestou pro F1, ale něco se prostě udělat musí.

Poprvé v historii bude v pravidlech vepsán nákladový strop. Za sezonu nesmí žádný tým utratit víc než 175 milionů dolarů (čtyři miliardy korun).

Co na to řekne Ferrari, jež podle odhadů utratí přes 400 milionů USD, je otázkou. Scuderie má totiž v rukou mocnou zbraň - právo veta. V "prvním čtení" sice pravidla prošla i s požehnáním lidí z Maranella, ale ti už dali najevo svou touhu do konečných regulí ještě zasáhnout.

Žádná podivná křidélka

Lék na nedostatek předjížděcích manévrů tu sice je, jmenuje se DRS. Ale to je spíš takový opiát, který problém neřeší, jen ho obchází. Nové monoposty mají mít radikálně jinou aerodynamiku, založenou z velké části na přítlaku podvozku. Snad tak konečně zmizí naježené minispoilerky na přítlačných křídlech i různě po bocích formulí. Aerodynamické čistotě mají sloužit nově i plné disky kol.

Při pronásledování soupeřova vozu tak podle počítačových propočtů vozy ztratí jen 14 % přítlaku, dneska je to plných 45 %. Sledování jiného vozu nesvědčí ani současným pneumatikám. Pirelli tak dostalo befelem udělat takové směsi, které se ve "vzduchovém pytli" tak rychle nezahřejí a budou mít optimální výkon i za takovýchto náročných podmínek.

Výdajový limit bude znamenat, že přestane být důležité, jak moc peněz utratíte, ale na co je vynaložíte. Rozdíly mezi nejlepšími a nejhoršími by tak v ideálním případě měly klesnout z vteřin na kolo na desetiny. To vše má udělat z F1 zase ten všemi zbožňovaný vrchol motorsportu.

"Pro formuli 1 je to bod zlomu," komentoval nová pravila Ross Brawn, sportovní šéf F1 a bývalý úspěšný manažer vítězných týmů. Tak doufejme, že šampionát se odrazí směrem vzhůru a nezamíří do ještě hlubšího dna.