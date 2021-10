Hamilton v Turecku vyhrál kvalifikaci, kvůli trestu se ale propadne o deset míst

Britský jezdec Lewis Hamilton vyhrál kvalifikaci na Velkou cenu Turecka vozů formule 1, kvůli trestu za výměnu motoru ale zahájí závod až z jedenáctého místa. Pole position obsadí jeho týmový kolega z Mercedesu Valtteri Bottas, který zajel druhý čas, v přední řadě ho na startu doplní dnes třetí Max Verstappen z Red Bullu.

Fin Bottas, který po sezoně odejde do Alfy Romeo a na jeho místo přijde George Russell z Williamsu, se dočkal 19. pole position v kariéře. Na trati v Istanbulu zaostal za Hamiltonem o 130 tisícin sekundy a potvrdil, že se Mercedesu na této trati daří. Vedle kvalifikace zde "Stříbrné šípy" dominovaly také v pátečních trénincích.

"Byla to dobrá kvalifikace a máme výsledek, jaký jsme chtěli. Lewis minimalizoval následky penalizace a já jsem na pole position. V neděli se budu soustředit na svůj vlastní závod a pokusím se udržet co nejlepší rychlost," řekl před televizními kamerami Bottas.

Úřadující šampion Hamilton bude v závodě hájit dvoubodový náskok v čele mistrovství světa před Verstappenem z nevýhodné pozice. Penalizaci měl jistou už od pátku, kdy nasadil do tréninku nový spalovací motor. Jelikož ale neměnil celou pohonnou jednotku, nýbrž jen jednu část, dostal mírnější trest v podobě odsunu o deset míst. "Na této trati není lehké předjíždět, takže to v neděli bude obtížné probojovat se vpřed. Uvidíme ale, co se dá dělat," uvedl Hamilton.

Jeho rival v boji o titul Verstappen by rád využil Hamiltonovu absenci v čele na maximum. "Časy vypadaly dobře, jen jsme trochu ztráceli na rovinkách. Musíme se na to podívat, ale oproti tréninkům jsme určitě udělali posun. Uvidíme, jaké bude přes noc počasí, a jsem zvědavý, jak budeme v závodě konkurenceschopní. Jízda na této trati mě baví, hlavně osmá zatáčka," prohlásil Verstappen.

Maximální penalizaci obdržel za výměnu motoru Carlos Sainz z Ferrari, který začne závod z chvostu pole. Jeho týmový kolega Charles Leclerc zahájí jako třetí. Do první desítky se vešli také oba piloti AlphaTauri. Pierre Gasly odstartuje jako čtvrtý, Júki Cunoda devátý.

Z první části kvalifikace nepostoupil překvapivě Daniel Ricciardo, který skončil s McLarenem šestnáctý. Prostřední část si naopak k radosti týmu Haas zajel Mick Schumacher, jenž do závodu odstartuje na 14. příčce.

Velká cena Turecka začne v neděli ve 14:00 SELČ.

Kvalifikace na Velkou cenu Turecka, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Istanbulu:

1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:22,868, 2. Bottas (Fin./Mercedes) -0,130, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,328, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,397, 5. Gasly (Fr./AlphaTauri) -0,458, 6. Alonso (Šp./Alpine) -0,609, 7. Pérez (Mex./Red Bull) -0,838, 8. Norris (Brit./McLaren) -1,086, 9. Stroll (Kan./Aston Martin) -1,437, 10. Cunoda (Jap./AlphaTauri) -1,500.

Pozn.: Hamilton na startovním roštu ztratí kvůli penalizaci 10 míst.