Hamilton si dojel pro stý triumf v F1 v ruské vodní ruletě

Lewis Hamilton v Mercedesu vyhrál nedělní Velkou cenu Ruska a připsal si tak stý triumf v kariéře pilota formule 1. Zároveň se vrátil do čela průběžného pořadí šampionátu.

V závěru Grand Prix začalo pršet, na což doplatil do té doby vedoucí Lando Norris v McLarenu. Na druhé místo se tak probil Hamiltonův rival v boji o titul, jezdec Red Bullu Max Verstappen, který startoval až z posledního místa. Třetí dojel Carlos Sainz junior s Ferrari.

"Získat stý triumf trvalo dlouho a nebyl jsem si jistý, že se to dnes povede, Landa (Norris) udělal obrovský kus práce, měl neuvěřitelné tempo. Je to hořkosladký pocit, když před sebou vidím svůj bývalý tým," uvedl v cíli obhájce titulu v barvách Mercedesu.

Závod se od začátku odehrával ve znamení souboje na dálku mezi Hamiltonem a Verstappenem. Zatímco Brit startoval ze čtvrtého místa, jeho nizozemský vyzyvatel se po výměně motoru posunul až na poslední místo startovního roštu.

Norris z pole position prohrál sprint do první zatáčky a do čela se tak dostal Sainz. Ani Hamiltonovi první metry příliš nevyšly a klesl na šesté místo. Proti tomu Verstappen se postupně prodíral vstříc první desítce. Výrazně ho nezbrzdil ani Valtteri Bottas v dalším Mercedesu, který také měnil motor a byl na startovním roštu sedmnáctý.

Vzhledem k tomu, že oba jezdci soupeřící o vedení v MS nasadili opačnou pneumatikovou strategii, měla Velká cena dvě jakoby odlišná dějství.

V tom první měl navrch Verstappen, který se jednu chvíli prodral až na pátou pozici. Jenže Hamilton dokázal dobře šetřit pneumatiky a po výměně gum byl na koni pro zase on. Navíc pilot Red Bullu, se podobně jako před tím jeho rival "zasekl" za Danielem Ricciardem s McLarenem.

Mezi tím se jeho týmový parťák Norris vrátil do čela. V závěru se za něj zavěsil Hamilton, ale na svého svého mladého krajana nenašel zbraň. To platilo do posledních kol. Pak ale zaúřadovalo počasí.

Z mrholení byl brzy pěkný liják. Zatímco Norris si věřil a zůstal na trati na gumách bez vzorku, Hamilton zamířil do depa pro přechodné pneumatiky určených do slabšího deště.

Jak se brzy ukázalo, byl to moudrý krok. Norris se brzy začal po trati klouzal jako na ledě. Hamilton během pár chvil stáhl svoji 25vteřinovou ztrátu a dostal se do vedení.

Naopak zoufalý mladík svoji oranžovou formuli málem rozbil a nakonec i on musel k mechanikům. Vodní ruleta zachránila závod pro Verstappena. Red Bull ho "stáhl" do depa pro gumy na vodu, což Nizozemec proměnil v jízdu za druhým místem a minimalizaci ztráty po startu z poslední řady.

"Bylo těžké se rozhodnout, jestli si zajet pro pneumatiky do mírného deště. Opravdu to klouzalo, ale my jsme pro zastávku v boxech vybrali ideální čas," prohlásil Verstappen.