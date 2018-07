Hamilton byl v pátek doma nejrychlejší. Odpoledne ale nestačil na Vettela

před 1 hodinou

Hamilton v prvním tréninku zajel čas 1:27,487 a týmového kolegu Valtteriho na druhém místě porazil o 367 tisícin. V odpolední části překvapil nejrychlejším časem 1:27,552 Vettel

Silverstone - Tréninky na nedělní Velkou cenu Británie formule 1 patřily soupeřům v boji o titul Lewisi Hamiltonovi z Mercedesu a Sebastianu Vettelovi z Ferrari. Dopolední část na okruhu v Silverstonu ovládl domácí obhájce titulu, o něco pomalejší druhý trénink zase vyhrál německý pilot.

Hamilton v prvním tréninku zajel čas 1:27,487 a týmového kolegu Valtteriho Bottase na druhém místě porazil o 367 tisícin. Na třetí příče skončil se ztrátou půl sekundy Vettel, který se před týdnem ujal vedení v mistrovství světa o bod před britským rivalem. Pomohly mu k tomu i technické potíže Mercedesu, jehož ani jeden vůz v Rakousku nedojel do cíle.

V odpolední části překvapil nejrychlejším časem 1:27,552 Vettel navzdory tomu, že Ferrari do tréninků nastupuje většinou s menším výkonem. Druhý byl o 187 tisícin Hamilton, který tak nejspíš bude muset o páté vítězství v Silverstonu za sebou a šesté celkově bojovat víc, než se očekávalo.

Problémy navíc jezdcům dělal i nový asfalt. "Je to nejhrbolatější trať, na jaké jsem kdy jel," postěžoval si Hamilton. Doplatil na to mimo jiné Romain Grosjean z Haasu, který v prvním tréninku poškodil podvozek a do druhého proto nenastoupil.

Ik dacht dat gisteren bij de persconferentie was 'afgesproken' dat Max Verstappen als eerste bocht 1 met DRS open zou nemen. Aan de hand daarvan zouden de andere coureurs inschatten of ze dat ook gingen doen. Grosjean: 'Hold my red wine'. #F1 #crash pic.twitter.com/JyBQo9oIyo — Rob van Gameren (@VanGamerenF1) July 6, 2018

Odpoledne havaroval vítěz z Rakouska Max Verstappen z Red Bullu a mimo trať skončil i Kimi Räikkönen z Ferrari.

Sobotní kvalifikace v Silverstonu odstartuje v 15 hodin.

Tréninky na Velkou cenu Británie, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Silverstonu:

První trénink: 1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:27,487, 2. Bottas (Fin./Mercedes) -0,367, 3. Vettel (Něm./Ferrari) -0,511, 4. Ricciardo (Austr./Red Bull) -0,657, 5. Räikkönen (Fin./Ferrari) -0,731, 6. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,838.

Druhý trénink: 1. Vettel 1:27,552, 2. Hamilton -0,187, 3. Bottas -0,357, 4. Räikkönen -0,493, 5. Ricciardo -0,856, 6. Alonso (Šp./McLaren) -1,754.