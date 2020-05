Formule má zelenou od rakouské vlády, ve Spielbergu může začít sezona

Startu sezony formule 1 během prvního a druhého červencového víkendu ve Spielbergu už nic nebrání.

Rakouská vláda dnes dala pořadatelům zelenou, poté co ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že hygienická koncepce konání Grand Prix splňuje veškeré požadavky zohledňující aktuální opatření v boji s šířením koronaviru. Uvedla to agentura APA.

O Velké ceně Rakouska se delší dobu spekuluje jako o zahajovacím závodě sezony, jejíž program zdecimovala pandemie nemoci covid-19. Vedení F1 dosud nouzový kalendář nezveřejnilo. Na Red Bull Ringu by se měly jet dva závody 5. a 12. července.

K základním opatřením bude patřit testování všech účastníků a členů týmů na koronavirus ještě před cestou do Rakouska a jejich izolace. Dopravit se do země mají charterovými lety na nedaleké vojenské letiště v Zeltwegu, aby maximálně zkrátili cestování po Štýrsku. Jak uvedla APA, s ohledem na postupné uvolňování vládních opatření není ale nakonec vyloučena ani přítomnost diváků na okruhu, byť ve velmi omezeném rozsahu a jen v řádu stovek.

Mistrovství světa v královské motoristické třídě mělo začít v březnu, ale zahajovací Velká cena Austrálie byla těsně před začátkem tréninků odvolána. Následně bylo zrušeno či odloženo už deset závodů.

Vedení šampionátu pracuje na nouzovém kalendáři, který by mohl obsahovat až patnáct Velkých cen. Zpočátku má být centrem Evropa, po rakouských závodech má podle nouzového scénáře přijít na řadu 19. července maďarská Grand Prix a následovat by mohly dva závody v Silvertstonu (2. a 9. srpna) a po jednom v Barceloně (16. srpna), ve Spa-Francorchamps (30. srpna) a v Monze (6. září). Pak by se měla formule 1 přesunout do zámoří, finále má v prosinci hostit Abú Zabí.