Tajemný svět spotterů. Jsou důležitější než vlastní oči, líčí Enge závody na oválech

Jako první z velkých motoristických seriálů se na závodní tratě vrátil zámořský šampionát NASCAR. Zvláštností závodění na oválech pro deník Aktuálně.cz přiblížil Tomáš Enge, který si tyto specifické okruhy vyzkoušel při svém působení v IndyCar v letech 2004 až 2006.

Piloti NASCAR vletěli po koronavirové pauze do závodění zhurta. Od 17. května odjeli už tři závody, a to jim ještě ten čtvrtý ve středu na Charlotte Motor Speedway zhatil déšť a byl o den odložen. Aby toho nebylo málo, už v neděli se má jet pro změnu v Bristolu. Navíc se 6. června na Texas Motor Speedway rozběhne také sezona formulových IndyCar.

Zmiňované podniky, jako ostatně drtivá většina programu NASCAR a čtvrtina IndyCar, se jezdí na oválech s klopenými zatáčkami. Takové tratě vyžadují jiný přístup, než na co jsou zvyklí piloti i fanoušci z jiných kontinentů.

Hlava jako ve svěráku

"Tím, že je kvůli velkému přetížení helma doslova zasazena v ochranném systému, mají jezdci omezený výhled kolem sebe. Je to kvůli tomu, aby pilot nemusel držet v napětí krční svaly a jen se hlavou opíral. Očima vidíte pouze dopředu a občas mrknete do zrcátek," vysvětlil český pilot.

Na oválech se jezdí stále jen doleva, takže i hlava je mírně nakloněna na tuto stranu. "Na pravé straně je víc vypodložena než vlevo, protože pohled do pravého zrcátka ještě komplikovanější," dodal liberecký rodák.

Proto jsou nezbytnou součástí týmů muži sledující dění na trati z ptačí perspektivy. Spotteři.

"Je to druhý pár očí. Říká mi, kde mám jaké auto kolem sebe, kterým směrem nakukuje na předjetí a kterým směrem mě předjíždí," popsal. "Je to dokonce důležitější pár očí, protože kouká na trať z toho nejvyššího možného místa. Má dokonalý přehled o dění na trati i v boxech, o soupeřících, o časech. Je to takový rodič, který jezdce vede a radí mu."

"Druhé oči" dohlížejí také na bezpečí

Spotter je důležitý nejen pro přehled závodníka, ale včasným varováním před havárii mu může zachránit zdraví či život.

"Ono chvíli trvá, než formule zpomalí. Díky jeho upozornění mám čas se připravit a navíc mi i řekne, kde jsou nabourané vozy a jak se mezi nimi nejlépe propletu. Někdy to nevyjde, ale to už k závodění patří," vysvětlil Enge, jenž na oválu debutoval v coloradském Fountainu v srpnu 2004.

Předtím musel absolvovat testy, aby si jezdec zvyklý na klasické okruhy či městské tratě zvykl na klopenou dráhu.

"Na spottera jsem si zvykl velmi rychle. Musel jsem si projet jednu sezonu, abych se seznámil se všemi ovály, protože každý je jiný. Délkou, klopením zatáček, povrchem i ideální stopou. To všechno se musíte naučit," uvedl účastník sedmnácti zámořských závodů.

Mezi spottery se to hemží bývalými piloty. Engeho "očima" byl u týmu Panther Racing vítěz Indy 500 Tom Sneva.

"Ve formuli nemáte moc času a chcete se soustředit na jízdu. Potřebujete znát fakta. Proto si musíte předem vyladit určitý kódovaný jazyk. Něco jako mají v rozpisu soutěžáci. Po prvním testu jsme si doladili detaily, takže na první závod jsem už byl připravený a věděl, co mám dělat," dodal první Čech v IndyCar i na startovním roštu Velké ceny formule 1.