Smolař Alonso přitahuje nehody na počátku roku. Přeražené zuby na kole byly už třetí

Čtvrteční nehoda na kole nebyla pro pilota formule 1 Fernanda Alonsa zdaleka první komplikací na začátku sezony. Dvojnásobný světový šampion má prostě na úvod roku smůlu, tentokrát ho po karambolu na kole prodělal zákrok na přeražených zubech.

Kdyby to bylo možné, nejspíš by 39letý závodník první tři měsíce v roce s velkou úlevou přeskočil. Úvodní čtvrtletí totiž nepatří mezi jeho nejoblíbenější údobí kalendářního roku.

23. 2. 2015: Nešťastný návrat do McLarenu

Před sezonou 2015 se Alonso po osmi letech vrátil za volant McLarenu. Aniž ještě tušil cokoliv o blížících se trablech s motory Honda, už při předsezonních testech v Barceloně ochutnal, jak pevná jsou kolem trati svodidla.

Vypadalo to na běžný pracovní den před novým ročníkem. Jenže už dopoledne ve 20. kole kroužení Španěl v táhlé pravotočivé zatáčce číslo tři náhle ztratil kontrolu nad vozem a bokem vrazil do betonové zídky. To vše v rychlosti asi 150 km/h. Pilot čelil podle analýz FIA v momentu nehody přetížení 30 G.

Así ha sido el accidente de Fernando Alonso en Montmeló http://t.co/fCFxgU4u9U pic.twitter.com/MvrrT2dPdX — MARCA (@marca) February 22, 2015

Otřeseného Alonsa, který chvílemi vůbec netušil, kde je a co se s ním děje, záchranáři transportovali vrtulníkem na kliniku v Barceloně. Tam si pobyl několik dní na testech a nakonec přišel i o úvodní podnik sezony, Velkou cenu Austrálie.

"Lékaři Fernandovi doporučili, aby se po prodělaném otřesu vyvaroval jakýchkoliv rizikových faktorů, které by mohly vést k dalším otřesům a tím vážně ohrozit jeho zdravotní stav," uvedl tehdy tým McLaren. V Melbourne Alonsa nahradil tehdejší rezervní pilot britské stáje Kevin Magnussen.

20. 3. 2016: Rána v Melbourne

Rok se sešel s rokem a Alonso se konečně dočkal svého druhého startu australské Grand Prix v barvách McLarenu. Ale kdyby znal běh věcí budoucích, dost možná by ho rád oželel…

Všechno vypadalo relativně v pohodě. Jenže v 18. kole došlo při nepodařeném předjížděcím manévru ke kolizi mezi Španělem a Haasem Estebana Gutiérreze. Alonsův vůz narazil do svodidel, otočil se koly vzhůru a doplachtil k protilehlé bariéře. K ulehčení všech diváků na okruhu i u obrazovek otřesený pilot vystoupil z trosek.

Fernando Alonso Big Crash 2016 Australian Grand Prix#F1 #AusGP pic.twitter.com/qYY4WbWJX8 — Hallo Random (TV,Movies and Sports ) (@sportsmovies20) March 18, 2020

"Bohužel si všechno pamatuju až moc dobře. Letíte vzduchem, najednou vidíte nebe, pak zem a zase nebe. Vůbec netušíte, kde jste, a pohybujete se dál a dál. Pak vůz zastavil. Měl jsem jen málo prostoru na to se z něj dostat. Tak jsem rychle vypadl. Věděl jsem, že se máma dívá na televizi, tak jsem se vysoukal co nejrychleji. Jo, jsem v pořádku, ale byla to pořádná rána," řekl krátce po nehodě Alonso už s úsměvem na tváři.

Přesto i tentokrát přišel o následující podnik. Následná lékařská vyšetření totiž objevila polámaná žebra a pneumotorax. V Bahrajnu místo něj startoval Stoffel Vandoorne.

11. 2. 2021: Nehoda na kole

Kolem čtvrteční Alonsovy nehody zatím není úplně jasno. Italský deník Gazzetta dello Sport napsal, že utrpěl pád kolem poledne při cyklistickém tréninku. Španěl měl prudce zabrzdit, aby se na silnici blízko švýcarského Lugana vyhnul srážce s autem.

Podle vyjádření týmu Alpine, který je nástupcem Renaultu, byl navrátilec do formule 1 sice odvozen do nemocnice, ale je při vědomí a sám se "cítil dobře".

V pátek přišlo doplnění: Alonso měl v důsledku pádu přeražené zuby a už absolvoval lékařský zákrok. "Lékaři jsou s výsledkem spokojení a Fernando dalších 48 hodin zůstane na pozorování v nemocnici. Po pár dnech odpočinku se postupně zapojí zpět do tréninku a očekáváme, že přípravu na novou sezonu absolvuje bez problémů" uvedl tým Alpine na Twitteru.

To je pro pro Alonsa mnohem zpráva než předchozí zvěsti o zlomeninách, protože nová sezona formule 1 startuje už za šest neděl.