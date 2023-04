Udělejte to jako s Armstrongem. Zhrzený Brazilec chce patnáct let starý titul F1

Brazilci Felipemu Massovi stále leží v žaludku těsná porážka v boji o titul šampiona formule 1 v sezoně 2008. Souboj s Lewisem Hamiltonem chce zvrátit právní cestou, odkazuje se na řešení dopingu cyklisty Lance Armstronga.

Formule 1 zažila v roce 2008 hodně divokou sezonu. Její peripetie chce využít tehdejší pilot Ferrari Felipe Massa, který by rád po téměř patnácti letech slavil premiérový titul světového šampiona. Přišel o něj prý neprávem, ve svůj prospěch chce využít nedávného vyjádření tehdejší hlavy F1 Bernieho Ecclestona.

Všechno začalo tím, že v Singapuru úmyslně boural Nelson Piquet junior s Renaultem, díky čemuž mohl slavit vítězství jeho týmový kolega Fernando Alonso.

O dva měsíce později pak v posledním závodě sezony domácí pilot už už slavil před nadšenými fanoušky titul mistra světa. Ale vítězi brazilské Grand Prix to vydrželo pouhých 38,9 sekundy. S takovým odstupem cílovou čáru proťal na páté pozici pilot McLarenu Lewis Hamilton, který tak svého rivala porazil o jediný bod.

Bývalý pilot Ferrari pořád cítí křivdu. Teď navíc vycítil šanci zvrátit dění na trati u soudu a připravit Brita o jeden z jeho sedmi titulů.

Kdy to vlastně prasklo?

O tom, že na Piquetově havárii bylo něco divného, se šuškalo od prvních okamžiků. Ale chyběly důkazy. Ty přinesl až o deset měsíců později sám jezdec, který se tím pomstil Renaultu za vyhazov z týmu.

Tehdejší prezident Mezinárodní automobilové federace (FIA) Max Mosley uvedl, že byl už předtím upozorněn na to, že se singapurskou bouračkou nebylo všechno v pořádku. Informace se k němu dostaly prostřednictvím Charlieho Whitinga, tehdejšího ředitele závodů F1. Ten byl v osmdesátých letech šéfmechanikem Nelsona Piqueta staršího u Brabhamu.

"Charlie mi to řekl, takže jsme věděli, co se stalo. Jenže jsme neměli absolutně žádný důkaz. Pak za mnou během roku 2009 přijel Nelson (Piquet starší) do Monaka a vyprávěl mi celý ten příběh," uvedl Mosley v roce 2013 v rozhovoru pro televizi Sky. Později ale ve své autobiografii napsal, že poprvé slyšel tvrzení o podvodu v Singapuru "na začátku roku 2009".

Bývalý boss F1 Bernie Ecclestone teď dokonce prohlásil, že o obvinění ze zfalšování závodu slyšel už v roce 2008. A právě toho se chce Massa chytit. Byť sám šéfoval motokárové komisi FIA a nyní míří do komise závodníků, je připraven se s nejvyšší autoritou motorsportu soudit.

Kauza Armstrong nemusí stačit

Z Brazilcova pohledu je to jednoduché: O podvodu ve FIA věděli včas na to, aby mohli zasáhnout a sporný asijský závod anulovat. Tím pádem by Hamilton přišel o šest bodů a šampionem by se stal jezdec Ferrari.

Massa přitom odkazuje na precedent z cyklistiky. "Ve sportu jsme už zažili jiné situace. Máme tu například Lance Armstronga, kterému prokázali doping a on přišel o všechny tituly. Jaký je v tom rozdíl?" ptá se 41letý Brazilec.

Jenže tu jsou zásadní rozdíly, které nabroušený Jihoameričan nechce vidět. Nejvýznamnějším je ten, že zatímco Armstrong podváděl při zisku trofejí na Tour de France, mistr světa F1 z roku 2008 Hamilton nebyl členem týmu, který v Singapuru podváděl.

Další háček je v tom, že Mezinárodní cyklistická unie (UCI) reagovala na Armstrongovo odhalení tím, že mu odebrala vítězství na Tour de France. Zároveň ale uznala, že ve stejné době dopovali i jiní cyklisté, a rozhodla se vítězství nepřiznat nikomu dalšímu. Oficiálně tak Tour de France mezi lety 1999 až 2005 nikdo nevyhrál.

Pokud by se FIA odhodlala k obdobnému kroku, odebrala Alonsovi singapurské vítězství a nikoho neposunula nahoru (je tu dokonce dávná analogie - v roce 1983 nikdo nedojel druhý ve Velké ceně Brazílie poté, co byl Keke Rosberg diskvalifikován za roztlačení na startu závodu), nebylo by to Massovi nic platné. K tomu, aby byl šampionem, musel by být anulován výsledek celého závodu.

Jestli by na to FIA šla logikou vyloučení Renaultu ze závodu, Hamilton by se posunul na druhé místo na Nico Rosberga ve Williamsu a sezonu by vyhrál dokonce o tři body před Massou.

Suma sumárum. Brazilský jezdec by měl chtít všechno jiné než to, aby FIA postupovala podobně jako světová cyklistika.

Každopádně by případná změna v tak dávných výsledcích spustila lavinu soudních spotů. Stačí jen, aby Hamilton před soudní stolicí znectil průběh finiše Velké ceny Abú Dhabí před dvěma roky, kde sporným zásahem ředitele závodu přišel o svůj rekordní osmý titul.