Komentář: F1 se mění ve "formuli chaosu". Utápí se ve zmatcích s vlastními pravidly

Nepřehledné a zdlouhavé šachy s pořadím jezdců při posledním restartu nedělního závodu F1 v Melbourne byly nejnovějším příkladem chaosu, který v seriálu vládne.

Dříve než přistoupíme k hodnocení Velké ceny Austrálie, musíme vás, ač neradi, upozornit na jednu velice nepříjemnou věc. Rozmohl se nám tady takový nešvar, formule 1 totálně mate diváky a má guláš ve vlastních předpisech.

Dějiny seriálu jsou sice nekonečným soubojem mezi týmy a stevardy o výklad technických a jiných pravidel, ale vzhledem k tomu, jak se majitel práv Liberty Media snaží udělat z F1 celosvětovou zábavu číslo jedna, mohou být současné přešlapy fatální.

Trauma z Džiddy

Tím největším je dodnes nezhojené trauma Lewise Hamiltona z finále sezony 2021. Tehdejší ředitel Grand Prix Michael Masi v samém závěru závodu pustil před safety car pět vozů o kolo zpět, které dělily druhého Maxe Verstappena od lídra Hamiltona. Pak okamžitě nechal závod restartovat.

Přitom měl počkat, až se tato pětice zařadí na konec závodního pole. Ale to by asi nestihla do konce vypsaných 58 kol a končilo by se za safety car s následnou rekordní osmou korunovací Brita. Takhle Nizozemec na čerstvých pneumatikách nemusel řešit pomalejší vozy a bez problémů předjel rivala v Mercedesu. Díky tomu se stal poprvé v kariéře mistrem světa.

Také podruhé byl Verstappen korunován za nestandardních okolností. Loňská Velká cena Japonska byla kvůli silnému lijáku ukončena už po 28 kolech. To znamenalo, že se odjelo méně než 75 procent původní délky závodu.

Většina pedoku proto měla dojem, že Verstappen nedostane plný počet bodů a Charles Leclerc bude mít pořád teoretickou šanci vybojovat pro Ferrari tolik vytoužený titul.

Jaké ale bylo překvapení všech včetně úřadujícího šampiona, když se pár minut po ukončení Grand Prix dozvěděli, že se podle nových regulí udělil plný počet bodů a Verstappen se stal právoplatně podruhé králem F1. Jinými slovy, litera zákona byla dodržena, ale málokdo o této kličce v pravidlech věděl.

V hlavní roli Alonso

Letos se odjely zatím tři podniky, ale už ve dvou z nich šla z výsledků fanouškům hlava kolem. V obou případech na tom shodou okolností vydělal Fernando Alonso, ale Španěl ve službách Aston Martinu v tom byl nevinně.

V Saúdské Arábii nejprve vystoupal na stupně vítězů, aby oslavil své jubilejní sté pódium. Jenže pár minut po tom dostal desetivteřinovou penalizaci za to, že se mechanici Aston Martinu dotkli v boxech formule během odpykávání jiného trestu.

To vedlo k tomu, že se populární veterán propadl ze třetího místa na pátou pozici. Svoji trofej předal Georgi Russellovi, který se posunul na třetí místo. Jenže o více než tři hodiny později - už dávno po půlnoci místního času - stevardi svůj verdikt přehodnotili a Alonso se vrátil na třetí místo.

Důvodem byla nejasná formulace otázky dotknutí se vozu během trestu. Na monopostu se nesmělo pracovat, ale sahat vlastně ano. To se změnilo až po tomto závodě s upřesněním regulí.

Zpátky dostal Alonso trofej až později, protože Russell už s ní byl pryč z Džiddy. Jako VIP pasažér putovala na sedadle spolujezdce ze sídla Stříbrných šípů v Brackley do Silverstonu, kde stojí továrna Aston Martinu.

Proklaté pořadí

Nedělní Velká cena Austrálie, třetí podnik ročníku 2023, by se klidně mohla zařadit do série "show jednoho muže", jaké předváděli dřív Michael Schumacher či Lewis Hamilton a nyní Max Verstappen.

Jenže série bouraček a hned trojí zastavení závodu z ní udělala poněkud zvláštní "nastavovanou kaši". Některé červené vlajky nechápali ani sami jezdci, jiní si stěžovali na rozdílný metr při udělování trestů. A fanoušci jen zírali, co se dělo před posledním restartem.

Do konce Grand Prix v té chvíli chybělo fakticky jedno jediné kolo. A protože se jelo za safety, tak to znamenalo "husí pochod" bez možnosti bojovat o pozice. Už to stálo za zamyšlení, jestli takové procesí mělo smysl.

Ono totiž mezi vyvěšením červené vlajky a závěrečným restartem uplynuly nekonečné minuty. Během nich se řešila jediná věc - v jakém pořadí se monoposty seřadí. Jury a "formulový VAR" ve Švýcarsku analyzovaly, jestli se závodní pole dostalo přes první mezičas, nebo ne. To byla zásadní informace, protože podle toho se určovalo "nové" pořadí.

Klíčové to bylo hlavně pro Alonsa, jehož poslal mimo trať Carlos Sainz junior ve Ferrari. Jezdec Aston Martinu se tak propadl na chvost závodního pole, ale rozhodnutí stevardů ho vrátilo na třetí místo, kde stál při předchozím restartu. Právě toto pořadí, samozřejmě bez havarovaných vozů, bylo totiž určeno jako "směroplatné".

Jestli vám to připadá jako složitý matematicko-logický úkol, nemýlíte se. Ale takových skulinek je v předpisech formule 1 ještě spousta…