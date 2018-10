Komentář: V Soči ze sebe Wolff udělal definitivně šéfa "bandy idiotů"

před 1 hodinou

I když Mercedes získal v Soči třetí double sezony, vyrobil tým s Toto Wolffem v čele několik velkých chyb, z nichž by se měl poučit.

Komentář - Před dvěma lety šéf týmu formule 1 Mercedes Toto Wolff prohlásil po kolizi svých svěřenců Nica Rosberga a Lewse Hamiltona na Red Bull Ringu: "Vypadali jsme jako banda idiotů". Po 848 dnech se v neděli v Soči zachoval přesně jako šéf takového spolku.

Ne snad proto, že určil, kdo vyhraje. Na to má podle současných pravidel koneckonců právo. Ale znemožnil se tím, jak to udělal. A také tím, jak sám dřív pokrytecky mluvil o týmové strategii konkurenčního Ferrari.

Pro osvěžení paměti si zopakujme, co se ve Velké ceně Ruska semlelo. Valtteri Bottas vyhrál kvalifikaci, Lewis Hamilton byl druhý. Lídr šampionátu se za svým finským týmovým kolegou držel i během závodu.

Ale když měl obhájce titulu v patách svého rivala Sebastiana Vettela, přišel Bottasovi ve 25. kole do sluchátek nekompromisní příkaz: "Pusť Lewise před sebe!"

Jak rozohnit chladného Fina

Týmová dvojka tak poslušně udělala, ale rodák z předměstí Lahti byl uvnitř spravedlivě naštvaný.

V příštím kole se chystal zaútočit na v té době vedoucího Verstappena (který jako jediný z čela ještě nemělnil gumy) a nelíbilo se mu, že Hamilton pak Nizozemce stejně nepředjel. Chlácholivá slova šéfa strategie Jamese Vowlese s tím, že to bylo nutné kvůli "malým ploškám na Lewisově pneumatikách" nezabrala.

Chaos v Mercedesu, který jakoby nečekal, že se pilot startující z pole position může i v závodě stále držet před týmovou jedničkou, vygradoval v samém závěru Grand Prix.

Bottas se v nájezdu do posledního kola, kdy byl druhý za vedoucím Hamiltonem, úpěnlivě dožadoval potvrzení, v jakém pořadí oba Mercedesy projedou cílem. Odpovědí bylo potvrzení stávajícího stavu, které Finovi vzalo naději na čtvrté vítězství v F1.

Korunu všemu nasadil boss Wolff: "Valtteri, tady je Toto. Dneska je to pro tebe těžký den, je to těžký den pro nás. Pojďme se sejít a prodiskutovat to."

Poučení z krize v Soči

I když Mercedes získal v Soči třetí double sezony, udělal tým s Wolffem v čele několik velkých chyb, z nichž by se měl poučit. Ono totiž 50 bodů je sice krásný náskok, ale Hamilton titul mistra světa ještě nemá.

Zklamaný Bottas v cíli v Soči:

"Voiko v****ukseen kuolla?" saattaa olla yksi Valtteri Bottaksen ajatuksista tällä hetkellä 😞 #cmoref1 pic.twitter.com/TpYBtT5XVG — C More F1 (@CMoreF1) September 30, 2018

První bylo podcenění Bottasova vítězství v kvalifikaci. Z předchozích čtyř ruských Velkých cen vyplývalo, že je poloviční šance, že vítěz kvalifikace dojede první i do cíle závodu.

Týmovou režii šlo udělat přece jen "s lidskou tváří", třeba v boxech. Jenže to by nesměla přijít druhá velká minela. Tedy pozdní povolání Hamiltona pro nové gumy. Po výjezdu z boxů se Brit objevil dokonce až za Vettelem. Než ho o pár set metrů později předjel, měl Wolff pěkně nahnáno.

Za Verstappenem se sjel vláček dalších tří monopostů. V té chvíli přišlo osudné rozhodnutí o prohození pozic.Tady přišla třetí a největší bota Mercedesu. Svést celou tu komedii na nějaké malé plošky na pneumatikách je vrcholná ukázka amatérské komunikace.

Dost se to blíží legendárnímu povelu "Felipe, Fernando je rychlejší než ty!" Tak Ferrari v dobách, kdy byla týmová režie zrovna zakázaná, nařídila Felipemu Massovi jít z cesty Fernandovi Alonsovi.

Čtvrtá chyba je spíš sonda do duše velkého šéfa Wolffa. Byl to právě on, kdo před třemi měsíci blahořečil Ferrari, že nenařídila v rakouské Grand Prix Kimi Räikkönenovi přepustit druhé místo ve prospěch za ním jedoucího Sebastiana Vettela.

"Bylo to od Ferrari brutální," prohlásil tehdy. No a v neděli v Soči předvedly Stříbrné šípy ještě brutálnější věc Jestli to lídrovi Poháru konstruktérů stálo za navýšení Hamiltonova náskoku v čele o dalších deset bodů, to ukáže až čas…