Nesmlouvavý medojed je zpátky. Ricciardo chce do Red Bullu, cesta vede přes "béčko"

Daniel Ricciardo je po půlroční pauze zpět ve formuli 1. Za volantem AlphaTauri by si rád vysloužil ještě lepší a lukrativnější místo.

Na helmě má vyobrazeného medojeda, ale podobně jako jeho talisman i pilot formule 1 Daniel Ricciardo říká: "Vypadám neškodně, ale jestli mi zkřížíte cestu, nebudu mít slitování!"

Medojed je totiž v poměru na svoji velikost agresivní a silný. Když na to přijde, dokáže přemoci i útočníka, který je větší než on sám.

Na mušce je Mexičan

Australský jezdec se teď bude snažit přemoci co nejvíc svých soupeřů na závodní dráze. V ne zrovna kvalitním monopostu AlphaTauri vystřídal nováčka Nycka de Vriese, teď je dalším cílem vysloužit si právo na návrat do Red Bullu.

"Před půl rokem jsem nebyl v situaci, kdy bych mohl využít takové příležitosti. Dopřál jsem si ten luxus počkat a znovu jsem se do formule 1 zamiloval. Cítím se být opět sám sebou. Jsem zpátky v prostředí, které mi dává hodně nostalgie i energie," prohlásil Ricciardo v padoku okruhu Hungaroring, který bude v neděli dějištěm jeho velkého návratu.

Už teď cítí dvojka Red Bullu silný tlak. A jestli Sergio Pérez bude pokračovat v současných mlhavých výkonech, nepomůže mu ani svěcená voda. Tím méně případné druhé místo v konečném hodnocení MS.

Red Bull chce totiž od svých jezdců víc než jen 51 bodů z posledních pěti závodních víkendů a mizerné výsledky z kvalifikací. Už proto, že suverénní lídr seriálu Max Verstappen celé toto kvinteto Velkých cen vyhrál. A k tomu ještě sprint na domácím Red Bull Ringu.

Šéf týmu Christian Horner sice tvrdí, že Pérez má svůj kontrakt jistý i pro příští rok, ale není nic vrtkavějšího než místo v týmu spadajícím pod tento konglomerát. O tom vědí své Daniil Kvjat, Alexander Albon i Pierre Gasly.

Ricciardo se určitě bude snažit dokázat, že právě on by byl ideálním parťákem pro šampiona Verstappena. Tak, jako tomu bylo ve třech sezonách, kdy se v boxech Red Bullu potkávali.

Pérez se zatím tváří, že je všechno v pořádku. "Co se mě týče, nic to nemění. Jezdím za Red Bull, není to jen Daniel, ale i Juki (Cunoda)… Více než polovina jezdců by ráda jezdila za Red Bull, takže to na věci nic nemění," řekl Mexičan v předvečer Velké ceny Maďarska.

Jenže stres i přes silácká slova sílí. To se ukázalo už v prvním tréninku na Hungaroringu, kdy Pérez udělal školáckou chybu a svůj monopost notně poničil.

Slavná akademie skomírá

Fakt, že se koncern Red Bull rozhodl nahradit v týmu AlphaTauri nováčka právě 34letým Ricciardem, naznačuje hloubku krize jeho akademie mladých jezdců. Nebyla schopná vyprodukovat mladíka, který by náhle uvolněné místo dokázal zaplnit.

Největší naděje, Novozélanďan Liam Lawson, sbírá - podobně jako před šesti lety Gasly - zkušenosti v japonské Super Formuli. Z šesti jezdců ve formuli 2 je na tom po 16 odjetých bodovaných jízdách nejlépe průběžně třetí Japonec Ajumu Iwasa. V F3 má Red Bull dvě želízka v ohni, ale oba závodníci bojují v Británii a doprovodného seriálu v rámci závodů formule 1 se neúčastní,

Součástí programu, který přivedl do F1 hvězdy jako Sebastian Vettel či Max Verstappen, byl i sám Ricciardo. V roce 2011 dokonce - sponzorován Red Bullem - absolvoval sezonu formule Renault 3.5 v barvách českého týmu ISR.

Ve světě Grand Prix sice ještě téhož roku debutoval ve stáji HRT, ale pak přišly dvě sezony v Toro Rossu (tak se béčko Red Bullu tehdy jmenovalo) a následovalo celých pět let v Red Bullu.

V ročníku 2019 ale věčně usměvavého Australana nahradil Gasly. Ricciardo našel místo v Renaultu. Pak jeho kroky zamířily do McLarenu, ale letos na něj místo na startovním roštu Velkých cen nezbylo.

Toho využil Red Bull a zkušeného Australana angažoval jako třetího pilota. Velkou část jeho gáže ovšem tvořily honoráře za propagační akce, protože "Honey Badger" je mezi sportovními fanoušky velmi oblíbený.

S životem chodícího maskota výrobce energetických nápojů je ale konec, Ricciardo se po půlroční pauze vrací tam, kam srdcem patří - na závodní dráhu.