Kolomého zradila princezna Kardanka. Pilot Tatry ještě nedojel do bivaku

před 43 minutami

Zatímco v pohádce O chytrém Honzovi je princezna Kardanka veskrze kladnou postavou, Martin Kolomý nebude na kardan vzpomínat vůbec v dobrém. Právě tato součástka ho zradila ve středeční třetí etapě Rallye Dakar a ukončila naděje na zisk vysněnou trofej.

V dunovém poli taková závada znamenala konec nadějí, i když Tatra byla po několika holinách oprav znovu provozuschopná. "Auto včera opravili. Dostali se do dun v nadmořské výšce kilometr a půl. Hlásí, že se tam v noci nedá jet. Byli nuceni tam zůstat do rána," řekl ve čtvrtek krátce po poledni v exkluzivním živém vysílání pro deník Aktuálně.cz několikanásobný vítěz soutěže Josef Kalina.

Kolomý však stále ještě nedorazil do bivaku a podle manažera týmu Buggyra je minimální naděje, že bude pokračovat v absolutním hodnocení rallye. "Museli by tu být hodinu před posledním startujícím a ještě s povolením pořadatelů," připomněl Jan Kalivoda.

Kolomý se tak zapojí do soutěže znovu asi až po dni volna, kdy je vypsána zvláštní kategorie pro vypadlé jezdce, do níž se započítávají právě jen časy z druhé poloviny Dakaru.

Josef Kalina - Live from Peru (day 4) Zveřejnil(a) Josef Kalina dne 10. January 2019

Na opačné škále emocí se nyní nachází Martin Macík mladší. Ten byl ve svém LIAZu klasifikován na pátém místě. A stejnou pozici drží i v celkovém hodnocení.

"Několikrát jsme se zakopali, vypadalo to, že se nedostaneme ven, a nakonec jsme vyvázli relativně snadno.Udělal jsem udělal chybku, když jsme sjížděli dunu a potřebovali zahnout doprava. Pořád jsme měli náklon a dole bylo dvoumetrové řečiště a díra. Bylo to sypké, já neměl rychlost, tak jsme spadli do toho řečiště. Franta si skoro lehnul, takže jsme podfukovali, musel jsem se otočit… Kdyby to bylo natočené, tak nikdo neuvěří, že se z toho dostaneme. Ale podařilo se. Svépomocí," líčil dojmy Macík.

Stále náročnější úseky v písčitém terénu a vyschlých kamenitých řečištích sedí Martinu Porkopovi, který se už dostal na dohled první desítky průběžného pořadí automobilů. A to i přes skutečnost, že úvodní část celkem 331 měřených kilometrů mu nevyšla podle jeho představ.

"V první části etapy jsem nebyl spokojený se svým tempem a nasazením, takhle jsem si prostě nepředstavoval, že na Dakaru pojedu. Začali jsme defektem, který jsme rychle vyměnili, ale následně jsem udělal chybu v dunách. Nemohl jsem vyjet do jednoho trychtýře, na jehož hraně jsem se lekl, zašlápl auto a my zůstali ležet na břiše. Při vykopávání se nám zasekla noha heveru a tak jsme tam celkem dlouho stáli a předjelo nás hodně aut. Na trati začalo být těsno, když se v ideálních průjezdových místech objevovaly motorky, čtyřkolky a další auta. To se zdá najednou i poušť být malá," prohlásil jihlavský jezdec.