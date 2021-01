Člověk má v hlavě, že není nesmrtelný. Ale adrenalin hnal Prokopa rychle k cíli

Martin Prokop se vrátil z Rallye Dakar spokojený. Devátým místem potvrdil, že patří mezi světovou elitu, a zároveň konečně vzal na milost saúdskoarabské etapy, které se mu loni vůbec nezamlouvaly. "Líbila se mi obtížnost i rozmanitost letošního ročníku. Nebyl žádný čas na odpočinek," řekl jezdec Fordu v barvách Benzina Orlen Teamu na pondělní virtuální tiskové konferenci.

Při loňské premiéře slavné soutěže na Blízkém východě se Prokopovi nedařilo podle jeho představ. "Loni to byla jednoduchá soutěž. Nahrávala továrním týmům, které mohly jet skoro celou dobu na plný plyn," vzpomínal na ročník 2020, na němž také poprvé startoval s navigátorem Viktorem Chytkou.

Ale z ročníku 2021 se Prokop vracel nadšený. "Letos jsme měli naprosto jiný Dakar. Rozmanitý, co se týče trati i složitosti navigace. Na každého z nás byla kladena velká zátěž. Ale kvůli tomu tam jedeme, ne si užívat naleštěné hotely," popsal své dojmy 38letý závodník.

"Bylo by super, kdyby se zapojily i další země a vrátil se cestovatelský duch," dodal jihlavský jezdec s tím, že už letos byl ve hře start rallye v katarské Dubaji. Ten ale kvůli celosvětové pandemii koronaviru padl a jelo se opět jen na území Saúdské Arábie.

Stres panoval už dávno před startem

Právě nemoc covid-19 notně zkomplikovala poslední fázi přípravy na soutěž i samotnou cestu do Saúdské Arábie.

"Byly to nervy, kdo může a nemůže odcestovat. Dva kluci z našeho týmu byli pozitivní, takže museli zůstat doma. Všichni jsme se báli, abychom měli těsně před startem negativní testy. Když jsme měli výsledky v ruce, všechno z nás spadlo. Pak už jsme si covid nijak nepřipouštěli. Jen jsme museli mít všichni roušky. Na tom si pořadatelé zakládali," popsal Prokop předstartovní peripetie.

Pak už ale mohl zapomenout na pandemii a vrhnout se vstříc dvanácti náročným etapám. Slovo "náročným" by sympatický závodník určitě zdůraznil. "Takhle zničený Shrek nikdy nebyl. Jen po bouračce," popsal stav závodního auta Ford Raptor po téměř osmi tisících ujetých kilometrů.

Padesát minut od úplné spokojenosti

Deváté místo považuje Prokop za úspěch. Ale jak to už to u sportovců bývá, mohlo to být ještě lepší.

"O výsledku rozhodla příprava, naše odhodlání. Nadšení a elán, s jakými jsme do Dakaru šli. Na druhou stranu ho negativně ovlivnily naše slavné poloosy. Bohužel se v jedné etapě rozbily tři a čtvrtá byla načatá. Bylo to snad poprvé, co jsem měl pocit, že na Dakaru končíme," přiznal světový šampion Junior WRC z roku 2009.

K nešťastnému "kleknutí" auta došlo 500 metrů před cílem etapy. "Vidíte cílovou fotobuňku, ale na jemném písku s autem nehnete. Tam jsme ztratili důležitých 50 minut. To by pak byl úplně jiný výsledek a mohli jsme se s Kubou (Przygońským, dalším členem Orlen Teamu) bojovat o čtvrté nebo páté místo," připomněl český jezdec, že na pátou příčku v konečném účtování Dakaru ztrácel téměř přesně oněch prokletých padesát minut.

I když sám miluje adrenalin a rychlou jízdu, je si Prokop vědom hranic, jejichž překročení by mohlo být fatální. "Obavy člověk drží na nějakém limitu. Po startu jedné etapy jsme viděli, jak byl kluk z Toyoty po havárii na kapačkách. To člověku nepřidá, protože před námi bylo ještě 450 závodních kilometrů," přiznal jezdec se zkušenostmi s klasických rallye i okruhů.

"Člověk má v hlavě, že není nesmrtelný. Nebezpečné jsou i předjížděcí manévry, občas jsou krkolomné. Ale adrenalin a závodní stres podobné myšlenky zase vymaže a vy se soustředíte na to, být co nejdřív v cíli," vysvětlil.

Zakletý písek

I když Prokop s celým týmem zlepšil dynamiku auta, na niž si loni stěžoval, pořád se našlo místo, kde Shrek soupeřům nestačil.

"Zrychlili jsme my s Viktorem (Chytkou) i auto. Překvapilo mě, že jsme ztráceli v písku. Dodneška nevím proč. Když jsme se pustili do pronásledování soupeřů, zničily se poloosy. Auto musí vydržet větší nálož, abychom stačili nejlepší pětce," ví pilot, který už nyní chystá investice do kvalitnějšího materiálu na poloosy i nové evoluce tlumičů.

Pro navigátora Chytku byl největší revolucí tablet, který nahradil tradiční papírový roadbook s rozpisem etapy.

"Pro mě osobně to byla výhoda. Elektronický roadbook byl umístěn na palubovce vedle navigačních přístrojů, takže jsem všechno měl v jedné vzdálenosti od očí. Nemusel jsem neustále přeostřovat. Ono se to nezdá, ovšem ve vysoké rychlosti jde pak o vteřiny," vysvětlil navigátor, který je civilním povoláním právník.

Vedle Dakaru se Prokop chystá na návrat do světového šampionátu v rallye. Svoji Fionu, tedy vůz Ford Fiesta RS WRC, sice už definitivně poslal na odpočinek, ale už připravuje nové auto specifikace R5.

"Rád bych se vrátil do světového šampionátu v rallye, hlavně na šotolinové soutěže. Na podzim přípravné soutěže na Dakar se Shrekem," nastínil závodník z Vysočiny své plány.