Michek se na Dakaru postaral o historický zápis, Prokop byl také devátý

Motocyklový jezdec Martin Michek obsadil 9. místo na Rallye Dakar a postaral se o nejlepší český výsledek v historii. Devátý skončil i Martin Prokop ve Fordu. Oproti loňsku si o tři místa polepšil, jeho maximem je šesté místo z roku 2019.

Dvaatřicetiletý motokrosař Michek zajel v poslední 12. etapě šestý čas, což je rovněž jeho maximum.

Kategorii automobilů ovládl Francouz Stéphane Peterhansel, jenž tak vyhrál svůj čtrnáctý Dakar. K šesti titulům na motocyklu v pátek rekordman závodu přidal osmý triumf v automobilech.

Francouz Stéphane Peterhansel v MIni vyhrál Rallye Dakar počtrnácté.

Tomáš Kubiena obsadil páté místo v kategorii čtyřkolek. Při páté účasti poprvé dojel do cíle. Vyhrál Argentinec Manuel Andujar.

K posunu o jednu pozici výše Michkovi pomohly technické problémy Francouze Adriena van Beverena, který byl průběžně osmý. Dosavadním českým maximem bylo 10. místo Stanislava Zlocha v roce 1998.

"Když jsem projel cílem, byl jsem si jistý, že to bude desítka. Až později jsme na to koukli a jsem devátý. To mě dostalo úplně do bezvědomí. Vybojoval jsem ten největší záškrt - přepsali jsme historii českého motocyklového sportu na Dakaru. Je to úžasné," radoval se jezdec týmu Orion Moto Racing Group.

Michek startoval na Dakaru podruhé, loni obsadil 23. místo a mezi nováčky skončil třetí. O lepší výsledek jej připravily problémy v závěru, kdy mu došel benzin a výrazně ztratil.

Do první dvacítky se prosadil i Milan Engel, který skončil celkově osmnáctý a při sedmé dakarské účasti jen o tři místa zaostal za svým maximem z roku 2019.

Premiérový triumf na slavném závodě si při pátém startu připsal tovární jezdec Hondy Kevin Benavides z Argentiny, který dnes zajel druhý čas. Druhý skončil jeho týmový kolega a vítěz poslední etapy Ricky Brabec z USA, jenž na závěr předstihl Brita Sama Sunderlanda. Obhájce prvenství dnes na nejvýše postaveného jezdce KTM dokázal "najet" třináct minut.