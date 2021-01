Fair play v poslední etapě Dakaru. Podmolovi věnoval krajan kolo od své motorky

Hlavní cíl dokončit při premiéře Rallye Dakar motocyklista Libor Podmol splnil, v závěrečné etapě byl ale blízko odstoupení ze slavné soutěže.

Po nárazu do velkého kamene a následném pádu poškodil přední kolo, sice ještě pokračoval dále, ale do cíle by zřejmě nedojel. Zachránil jej ale krajan Roman Krejčí, který mu dal své kolo a poslal jej vpřed. Navíc poté sám na poničeném díle dojel do cíle.

"Hlavně díky němu jsem dojel dnes do cíle. Myslel jsem si, že už to nedám, ale zachránil mě kámoš v nouzi," ocenil Podmol českého motocyklistu, který v rallye pokračoval již mimo pořadí.

Krejčí totiž nedokončil 6. etapu a poté již v soutěži pokračoval jen v kategorii "Dakar experience". "Když mě viděl, zastavil a řekl mi, jestli nechci jeho přední kolo, tak jsem řekl, že beru," řekl bývalý mistr světa ve freestyle motokrosu.

Výměnu kol provedli před zraky organizátorů, takže věděli, že je vše z pohledu pravidel v pořádku. "My jsme se s Romanem spřátelili, trénovali jsme spolu v Hodoníně. Vezl jsem mu sem motorku na Dakar. Moc si toho jeho gesta vážím, kdybychom byli v obrácené situaci, udělal bych to pro něj taky. Dakar není jen o výsledcích, ale také o přátelství, o zážitcích, které nezapomeneme do konce života, a o férovosti," uvedl Podmol, který nakonec obsadil 31. místo v konečném hodnocení.

Podmol měl nakonec velkou radost, že do cíle dojel i Krejčí. I když s odstupem více než dvou a půl hodiny za nejrychlejšími. "Já jsem byl v cíli celý v šoku, jak jsem čekal na Romana, jestli za mnou dojede na tom mém kole. Jak jsem ho viděl, že se blíží také, tak už jsem se začal radovat. Chtěl jsem, aby i on dojel do cíle, nechtěl jsem mu to pokazit, i když mu už o nic nešlo. Jsem vděčný za to, že jsem si tohle dobrodružství mohl zažít," podotkl.

Šestatřicetiletý motocyklista při své dakarské premiéře zažil vše, co si jen lze představit. "Velký pád, technické problémy a nakonec i pomoc od přítele," uvedl Podmol.

"Mám na sobě spoustu modřin, naražené rameno, povyhozené žebro, brutální koňary na obou nohách i na paži, jsem zarostlý, vypadám jak houmlesák. Jsem fakt zbitý, ale jsem šťastný, že ta medaile, pro kterou jsem přijel, bude viset v mém trofejském pokoji a půjdu ji určitě ukázat na hřbitov tátovi," podotkl Podmol.

Jedním z hlavních důvodů, proč se rozhodl pustit do dakarského dobrodružství, totiž byla snaha dokončit "práci" svého otce, který v roce 1994 rallye dokončit po technických problémech nedokázal.

"Nečekal jsem, že to bude tak náročné. Je to hrozně rychlé a nebezpečné. Kameny tady na motorkáře číhají na každém kroku. Viděl jsem za tu soutěž několik vážných pádů a jeden sám zažil. Byl jsem u toho, když tři jezdci resuscitovali mladého Inda. Není to tady fakt sranda," dodal Podmol s tím, že aktuálně neví, zda se v budoucnu na Dakaru opět představí.